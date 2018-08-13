Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста 13.08.2018, 17:24

Роберт Кочарян

ФОто: EPA

При этом обвинения против политика не сняты.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста. О решении суда в Ереване удовлетворить ходатайство защитников Кочаряна стало известно в понедельник, 13 августа, пишет «Немецкая волна».

По словам адвоката экс-президента Рубена Саакяна, суд ссылается на неприкосновенность Кочаряна как бывшего главы государства. При этом обвинения против политика не сняты, подчеркнул Саакян.

Бывший президент Армении был арестован 27 июля. Ранее Специальная следственная служба Арменииобвинила политика в свержении конституционного строя. Кочарян опроверг выдвинутые обвинения и заявил, что его хотят не допустить до участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 годы. 1 марта 2008 года была разогнана многотысячная акции протеста, участники которой выступили против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В результате столкновений погибли десять человек, более 250 получили ранения.