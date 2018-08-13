В Польше снизили страховые взносы для малого бизнеса 1 13.08.2018, 17:42

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Изменения дадут возможность ИП сэкономить, повысить рентабельность предприятий и позволят им быстрее развиваться.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который снижает ставки страховых взносов для владельцев малого бизнеса. Этот закон касается около 175 тыс. предпринимателей, чьи ежемесячные доходы не превышают в 2,5 раза минимальную заработную плату, передает «Радио Польша».

В настоящее время – это 5250 злотых, около 1220 (тысячи двухсот двадцати евро).

В соответствии с подписанными сегодня нормами закона, предприниматели будут платить такой же страховой взнос, независимо от их дохода. После изменения закона малые предприятия вместо 1200 злотых будут платить 660, то есть вместо 280 – 155 евро. Изменения не только дадут возможность предпринимателям сэкономить средства и повысить рентабельность их предприятий, но также позволят им быстрее развиваться. Низкие ставки страховых взносов также должны способствовать снижению «теневой экономики».

Предприниматель сможет платить низкие страховые взносы в течение 3 лет последних 5 лет деятельности. Через два года ему придется платить взносы в полном объеме. Закон вступит в силу 1 января следующего года.