Пять лучших фильмов Альфреда Хичкока 13.08.2018, 17:47

Альфред Хичкок

Фото: AP

Сегодня - день рождения одного из известнейших режиссеров.

13 августа 1899 года в Лейстоуне (Лондон) родился Альфред Хичкок – человек, который стал одним из известнейших режиссеров, работавших в жанре триллера, а также создатель кинематографического приема саспенс, пишет «Новое время».

Начав свою карьеру в киноиндустрии в 1920-м с должности электрика на студии, Альфред вскоре переквалифицируется в дизайнера титров и займется рисованием карточек с именами актеров, а чуть позже станет сочинять сценарии и ассистировать режиссерам.

Спустя два года, в 1922-м, Хичкок снимает в роли сорежиссера свой первый фильм «Всегда говори своей жене», а в 1925-м – первую самостоятельную работу «Сад наслаждений».

За свои достижения и влияние на индустрию кинопроизводства Хичкок был удостоен наград Оскар и Золотой глобус, почетной награды За достижения всей жизни Американского института кино, а также получил звание рыцаря решением королевы Елизаветы II. Девять из 55 фильмов этого режиссера были внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

В день рождения мастера саспенса предлагаем вспомнить пять его лучших фильмов:

Веревка (Rope, 1948)

Уникальная во многих отношениях работа Хичкока: его первый цветной фильм, первый спродюсированный им самим, а также снятый на длинных планах и смонтированный с помощью всего девяти склеек. Основанная на реальных событиях история обо двух друзьях, студентах Гарварда, которые из теоретических соображений (совершение идеального преступления) убивают своего сокурсника, задушив веревкой. Преступники приглашают друзей и родственников на вечеринку в квартиру, где спрятано тело.

Головокружение (Vertigo, 1958)

Один из самых известных фильмов Хичкока - триллер с элементами детектива Головокружение – рассказывает о полицейском Джоне Скотти Фергюсоне, который после трагической смерти напарника страдает от акрофобии (боязни высоты). Из-за приступов страха и головокружений Скотти подает в отставку, однако его в качестве детектива нанимает старый знакомый Гэвин Элстер. Гэвин поручает Джону слежку за его женой, Мадлен, однако боязнь высоты кардинально влияет на ход расследования и жизни героев.

К северу через северо-запад (North by Northwest, 1959)

Приключенческо-шпионский триллер Хичкока не только принес ему три номинации на Оскар, но и, по сути, стал одним из первых фильмов в стиле популярной «бондианы» - кино о тайных суперагентах. По сюжету, на имя несуществующего человека Джорджа Каплана снят роскошный номер в нью-йоркском отеле Плаза. Контрразведка принимает за шпиона рекламного агента Роджера Торнхилла, и начинает за ним охотиться.

Психо (Psycho, 1960)

Психологический хоррор Хичкока, основанный на реальной истории маньяка из Висконсина, получил противоречивые оценки кинокритиков, но принес создателям впечатляющие кассовые сборы. История об убийце с раздвоением личности также завоевала четыре номинации на премию Оскар, в том числе за Лучшую режиссуру.

Марни (Marnie, 1964)

«Это рассказ о девушке, которая не знает, кто она такая. Она психопатка, клептоманка, в конце концов она понимает отчего», - так описывал сюжет своей картины сам Хичкок. Психологический триллер рассказывает историю Марни Эдгар – девушки, которая под вымышленным именем устраивается на работу в разные фирмы и исчезает с их деньгами. Один из владельцев Марк Ратленд разоблачает ее, и шантажирует, заставляя выйти за него замуж.