Александр Молчанов: Надеюсь, в скором времени вернусь на фронт 2 13.08.2018, 17:54

Александр Молчанов

Доброволец из Борисова ранен в бою в Украине.

В феврале прошлого года ex-press.by встретился с уроженцем Борисова, бывшим политзаключенным Александром Молчановым, который служит в Украинской национальной гвардии. Во время разговора Александр вскользь упомянул, что будет, если его ранят: «Мне не хотелось бы попасть в пенсионные списки, хотя случиться это может с каждым».

Он надеялся, что с ним этого не произойдет. А сегодня утром стало известно о его ранении.

В «Фейсбуке» Александр кратко написал о случившемся: «По ранению. Металлический предмет 5х7мм прошёл мой глаз и сейчас находится где-то в районе носа. Что дальше — не спрашивайте. Всем спасибо за беспокойство».

В настоящее время Александр находится в днепровской больнице. Журналистам удалось связаться с ним:

— Вчера была атака наших позиций, которая длилась несколько часов. Сепаратисты применяли стрелковое оружие, АГС, СПГ-9 и минометы. Я, как командир позиции, дал указание для защиты применять всё имеющееся у нас оружие. Когда были перебои со связью, приходилось подниматься на простреливаемые места для ее восстановления и наблюдения за результатами огня. Там и настигла меня пуля. После ранения был эвакуирован вертолётом в город Днепр, где сейчас нахожусь в больнице. Пуля сейчас у меня в голове, ещё не было операции, поэтому сказать что-то сложно Врачи прогнозы не делают. Надеюсь, что всё будет хорошо и в скором времени я вернусь на фронт.