закрыть
13 августа 2018, понедельник, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Александр Молчанов: Надеюсь, в скором времени вернусь на фронт

2
  • 13.08.2018, 17:54
Александр Молчанов

Доброволец из Борисова ранен в бою в Украине.

В феврале прошлого года ex-press.by встретился с уроженцем Борисова, бывшим политзаключенным Александром Молчановым, который служит в Украинской национальной гвардии. Во время разговора Александр вскользь упомянул, что будет, если его ранят: «Мне не хотелось бы попасть в пенсионные списки, хотя случиться это может с каждым».

Он надеялся, что с ним этого не произойдет. А сегодня утром стало известно о его ранении.

В «Фейсбуке» Александр кратко написал о случившемся: «По ранению. Металлический предмет 5х7мм прошёл мой глаз и сейчас находится где-то в районе носа. Что дальше — не спрашивайте. Всем спасибо за беспокойство».

В настоящее время Александр находится в днепровской больнице. Журналистам удалось связаться с ним:

— Вчера была атака наших позиций, которая длилась несколько часов. Сепаратисты применяли стрелковое оружие, АГС, СПГ-9 и минометы. Я, как командир позиции, дал указание для защиты применять всё имеющееся у нас оружие. Когда были перебои со связью, приходилось подниматься на простреливаемые места для ее восстановления и наблюдения за результатами огня. Там и настигла меня пуля. После ранения был эвакуирован вертолётом в город Днепр, где сейчас нахожусь в больнице. Пуля сейчас у меня в голове, ещё не было операции, поэтому сказать что-то сложно Врачи прогнозы не делают. Надеюсь, что всё будет хорошо и в скором времени я вернусь на фронт.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип