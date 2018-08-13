Спецдокладчик ООН по Беларуси: Ситуация с правами человека фактически ухудшается 13.08.2018, 18:06

Миклош Харашти

Международное сообщество должно теперь стать более бдительным.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харашти, мандат которого не признает официальный Минск, в связи с "делом БелТА" предостерег от применении карательных мер в отношении журналистов, передает "Интерфакс".

Заявление М.Харашти опубликовано на официальном сайте Управления верховного комиссариата ООН по правам человека.

"Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси", - отметил спецдокладчик в связи с "делом БелТА".

"То, что мы видим, к сожалению, является обычной фальсификацией уголовных обвинений в отношении независимых журналистов. Возможно, журналисты просто время от времени использовали пароли друг друга для доступа к новостным службам государственного новостного агентства БелТА", - продолжил он.

При этом М.Харашти заявил, что "заявление о "значительном ущербе" лицемерно, учитывая, что БелТА получает достаточное финансирование от налогоплательщиков и даже часть их доходов не обеспечивается подписками".

"На шестом году осуществления моего мандата ситуация с правами человека в Беларуси фактически ухудшается. Международное сообщество должно теперь стать более бдительным в отношении судьбы тех, кто информирует общественность", - подытожил спецдокладчик.

Как сообщалось, 7-8 августа, в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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