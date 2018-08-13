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СМИ: Главарь ИГ аль-Багдади тяжело ранен

  • 13.08.2018, 18:26
Абу Бакр аль-Багдади
Фото: PAP

Террорист прикован к постели.

Главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой, сообщил иракский телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в разведке страны, пишет РИА "Новости".

По данным собеседника канала, аль-Багдади ранили в июне этого года при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений, которое контролирует ИГ. Самолеты нанесли удары по месту совещания радикалов. Несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения.

Как утверждает источник телеканала, на место аль-Багдади боевики неиракского происхождения выдвинули Абу Усмана ат-Туниси — он, судя по прозвищу, выходец из Туниса. Однако против него выступили иракские экстремисты.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. 

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения. В мае иракские власти сообщили, что аль-Багдади жив и, возможно, скрывается в сирийском городе Хаджин.


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