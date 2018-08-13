Артем Быков перешел в брестское «Динамо» 13.08.2018, 18:38

Артем Быков

25-летний полузащитник cменил столичное «Динамо» на брестское.

Полузащитник Артем Быков стал игроком брестского «Динамо». Контракт с футболистом подписан до конца января 2020 года, сообщает «Трибуна».

Напомним, 25-летний полузащитник 6 августа покинул минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Торпедо-БелАЗ».

В минском «Динамо» Быков играл с 2011-го года. В нынешнем сезоне на счету Быкова 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах чемпионата Беларуси.