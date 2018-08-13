Видеофакт: 457 человек одновременно играют «Highway to Hell» AC/DC 13.08.2018, 18:46

Участники импровизированного концерта установили мировой рекорд.

На музыкальном фестивале в Сиднее 457 гитаристов одновременно сыграли песню «Highway to Hell» группы AC/DC. Участники установили мировой рекорд по количеству людей, синхронно исполняющих на электрогитарах одну и ту же композицию в одном месте, пишет «Медуза».

Австралийская группа The Choirboys со сцены задавала ритм для музыкантов из толпы. Гитаристы использовали портативные усилители звука фирмы Marshall — их выдавали посетителям после платной регистрации за 45 долларов. Вырученные на фестивале деньги отправили австралийской некоммерческой организации Australian Childrenʼs Music Foundation, которая обучает музыке детей из неблагополучной среды.

Предыдущий мировой рекорд в 2013 году установили гитаристы в Индии. Тогда 368 музыкантов одновременно исполнили «Knocking On Heavenʼs Door» в версии Guns N' Roses (ее автор — Боб Дилан).