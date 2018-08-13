Почему Конвенцию о статусе Каспия подписали лишь с пятого раза 3 13.08.2018, 19:22

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Каспий не будет ни морем, ни озером.

В казахстанском городе Актау в воскресенье, 12 августа, состоялся пятый Прикаспийский саммит, который уже назвали историческим. В нем приняли участие президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Стороны подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой длилась 20 лет. Помимо этого, был подписан ряд соглашений. Чем запомнилась встреча лидеров пяти стран — разбиралась корреспондент RFI.

12 августа — сама по себе знаменательная дата. С 2007 года в этот день в прибрежных странах отмечается День Каспия. К столь важному событию в Актау готовились за несколько месяцев до его начала: меняли дорожное полотно, высаживали цветы, красили фасады зданий. По словам очевидцев, в местном аэропорту перед прибытием VIP-персон даже помыли асфальт.

Хасан Рухани, Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов на саммите в Актау, 12 августа 2018.

Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Передвигаться по городу обычным жителям в эти дни было крайне непросто. В социальных сетях размещали видео с пустыми улицами Актау. Особые меры безопасности были предприняты в зоне аэропорта и ведущих отелей города. Почему подписать Конвенцию решили именно на пятом саммите, ведь еще пару лет назад в этом вопросе стороны не могли прийти к консенсусу? Об этом рассуждает казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Досым Сатпаев: «Причина в том, что изменилась геополитическая ситуация, в первую очередь, для России и Ирана. Они посчитали, что надо быстрее заключить Конвенцию в обмен на гарантии от других прикаспийских стран, что при их содействии в Каспии не будут принимать активного участия третьи страны, которые по отношению к России и Ирану могут представлять опасность. Поэтому это случилось не без участия Ирана, который очень долго тормозил этот процесс, и частично России».

Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев на правах хозяина прибыл в Актау за два дня до начала саммита. Глава государства лично осмотрел городские объекты и провел ряд двусторонних встреч. Сами гости — президенты России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана — прибыли в день подписания конвенции, в воскресенье. В аэропорту их встречали казахстанские министры. Уже позже в Доме дружбы состоялась встреча и с самим Назарбаевым. После официальных церемоний с фотосессией главы государств расположились за большим круглым столом.

В подписание главного документа этой встречи — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря — не верили многие эксперты

Фото: RFI

Нурсултан Назарбаев: «Уважаемые коллеги, мудрое высказывание „моря разъединяют земли, но соединяют народы“ прекрасно отражает дух нашей сегодняшней встречи. Актауский саммит вновь продемонстрировал возможности наших стран решать сообща задачи в интересах наших народов».

В подписание главного документа этой встречи — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря — не верили многие эксперты. Еще бы, ведь территориальные споры длились больше 20 лет, еще со времен Советского Союза. За это время состоялись четыре саммита прикаспийских государств и более полусотни рабочих заседаний. Разногласия сохранялись еще и потому, что стороны не могли сойтись в едином мнении: Каспий — это море или озеро. Из-за своих размеров и солености воды его относили к морю, и в то же время называли самым большим в мире озером. Точку в этом вопросе поставил пятый саммит: Каспий не будет ни морем, ни озером.

Досым Сатпаев: «Это была единственная форма компромисса. Потому что не секрет, что всегда по правовому статусу Каспия жесткую позицию занимал Иран, который считал, что Каспий является озером. Поэтому он предлагал делить Каспий на равных условиях, что не нашло поддержки у других стран. Тогда решили наделить Каспий особым статусом, чтобы Иран пошел навстречу и по другим пунктам».

Перед подписанием документов лидерам стран дали слово. Владимир Путин говорил о развитии туризма. По его данным, прикаспийский регион может ежегодно принимать до миллиона туристов. Но при этом не нужно забывать и о развитии современной инфраструктуры, подчеркнул российский президент.

Так, в России сейчас строится морской лайнер «Петр Великий», на котором можно будет совершать круговые круизные поездки по Каспию с заходом во все пять прикаспийских государств, а также путешествовать по Каспийскому, Черному и Азовскому морям. Но особое внимание в своей речи Путин уделил вопросам безопасности в регионе.

Владимир Путин: «Важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического участия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие вооруженных сил на море вне региональных держав. Урегулирование правового статуса на Каспии гарантирует выход сотрудничества стран на новый уровень для развития коопераций по самым разным направлениям».

Путина поддержал иранский президент. Хасан Рухани говорил о запрете на чужие корабли и военные базы в прикаспийском регионе.

Хасан Рухани: «Обеспечение безопасности — один из важных моментов. Все сказали, что Каспийское море принадлежит пяти прикаспийским странам. И ни одна иностранная сила, ни одно иностранное военное плавсредство не может проходить по Каспию. Безопасность этого моря находится в руках исключительно пяти прикаспийских стран. И ни одна территория прикаспийских стран не может предоставляться другим странам».

Помимо официальной части, у президентов была возможность пообщаться и в неформальной обстановке

Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

К слову, определение правового статуса Каспия поможет в будущем предотвратить слухи разного толка. Напомним, совсем недавно российская пресса предположила, что Казахстан якобы разрешил размещать на своей прикаспийской территории американские военные базы. В преддверии саммита казахстанские дипломаты еще раз категорически опровергли эту информацию.

Глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов пояснил, что в вопросе сотрудничества США и Казахстана речь идет исключительно о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана. Своим мнением по этому поводу с RFI поделился казахстанский политолог Марат Шибутов.

Марат Шибутов: «Эти сказки о кораблях НАТО относятся не к внешней, а к внутренней политике России. Точнее к ее информационной пропагандистской машине. То есть это делается для того, чтобы россияне были мобилизованы, не спрашивали, куда делись пенсии, почему зарплата такая маленькая, почему бензин дорогой и т. д. Это не влияет на международную обстановку. И никогда не предъявлялось Россией на официальном дипломатическом уровне».

Сам казахстанский президент предложил прикаспийским странам заключить пятистороннее соглашение по мерам доверия в области военной деятельности. Также он считает необходимым принять отдельный документ по борьбе с незаконным промыслом биоресурсов. Кроме того, в рамках саммита министры прикаспийских государств уже подписали документ о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью на Каспии, а также соглашения в сфере торговли и транспорта.

Нурсултан Назарбаев: «Уважаемые коллеги, я хочу поздравить всех нас с подписанием важнейшего документа. Сначала Конвенции и всех договоренностей, которых мы здесь достигли. Сегодня символичный день для всех нас — День Каспийского моря. Мы с коллегами подвели итоги по многолетней работе урегулирования правового статуса Каспийского моря. Наша встреча прошла успешно, в духе полного взаимопонимания и добрососедства».

Помимо официальной части, у президентов была возможность пообщаться и в неформальной обстановке. Главы пяти стран выпустили 500 особей белуги в Каспий. Также они осмотрели новый объект — «Скальную тропу», проходящую по набережной в Актау, и посетили танцевально-театральную постановку по мотивам восточных сказок. Ожидается, что следующий прикаспийский саммит, равно как и первый Каспийский экономический форум, состоится в Туркменистане в 2019 году.