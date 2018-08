Судьба турецкой лиры – пример для рубля 2 Слава Рабинович

13.08.2018, 18:56

2,561

Демократия является залогом богатства.

Вчера Центральный банк Турции объявил о принятии мер, которые должны защитить финансовый рынок страны на фоне обвала лиры и конфликта с Соединенными Штатами. На спасение финансовых структур ЦБ Турции планирует потратить порядка $10,45 млрд.

Много это, или мало?

Основной обвал курса турецкой валюты, вынудивший власти страны пойти на экстренные меры, произошёл на прошлой неделе. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума – стоимость доллара составила 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14%. Сегодня, 13 августа, исторический минимум был вновь обновлён: после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 – курс турецкой валюты упал еще на 8%. И это уже ПОСЛЕ того, как ЦБ Турции объявил о своём плане.

Турецкая лира падает давно – в течение трёх лет. Но настоящий обвал произошёл только лишь на прошлой неделе и сегодня. Почему?

Вот достаточно хорошее описание событий из РБК:

«Рекордное падение стоимости турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров. Поводом для этого послужило содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота 2016 года. В ответ Анкара объявила о зеркальных мерах, пообещав арестовать активы глав МВД и Минюста США, если таковые найдут на территории Турции.

Вслед за обменом жёсткими заявлениями Белый дом принял экономические меры, повысив вдвое пошлины на поставки алюминия и стали из Турции. «Пошлины на алюминий составят 20%, 50% – на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие!», – объявил о введении мер президент США Дональд Трамп.

Вслед за началом колебаний курса национальной валюты турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал граждан срочно покупать лиру. Позднее он пообещал избавиться от доллара в проведении внешнеторговых операций с рядом экономических партнёров, в том числе и с Россией. По его словам, Анкара может перейти в расчёты в нацвалюте также с Украиной, Китаем и Ираном».

Ничего не напоминает?

А ещё мне «нравится» вот это:

«Помимо финансовых мер по спасению нацвалюты, меры по защите финансовой стабильности страны начали принимать и турецкие правоохранительные органы. По словам главы МВД страны Сулеймана Солу, которые приводит Reuters, силовики будут принимать «необходимые меры» для борьбы с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют «провокационную» информацию, ослабляющую курс лиры. По его словам, следователи уже выявили 346 аккаунтов, публиковавших записи об обвале лиры».

То есть падение курса лиры они собираются сдерживать ещё и преследованием блогеров.

Ну полные идиоты – они ведь идиоты во всём, не правда ли? Противостояние с США, борьба с блогерами для поддержания национальной валюты, призывы диктатора покупать свою валюту, «отказ» от доллара, кругом враги…

Результат противостояния «эффективных менеджеров» государства для турецкой валюты: в этом году турецкая лира потеряла более трети своей стоимости против USD (18% только за последнюю неделю), и упала в 3,5 раза с 2014 года, с 2 до 6,9.

Теперь возвращаюсь к началу моей статьи. $10,45 млрд – много это, или мало?

Судите сами.

Джордж Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в еврейской семье среднего достатка. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом. В 1936 году семья поменяла свою фамилию на венгерский вариант Шорош (Soros).

В 1947 году Сорос переехал в Англию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно её окончил через три года.

Начало карьеры Сороса на поприще финансиста относят только лишь к 1956 году. Он прибыл в Нью-Йорк по приглашению отца своего лондонского друга, который имел свою небольшую брокерскую фирму на Уолл-стрит. Карьера в США началась с международного финансового арбитража, то есть покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. Также, Сорос создал новый метод торговли, назвав его внутренним арбитражем – продажа по отдельности комбинированных ценных бумаг акций, облигаций и варрантов прежде, чем они могли быть официально отделены друг от друга.

В 1969 году Сорос становится руководителем и совладельцем фонда Double Eagle, переросшего впоследствии в знаменитый фонд Quantum. Сорос назвал фонд в честь Вернера Гейзенберга, немецкого физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики, и его принципа неопределённости.

Считается, что на резком падении английского фунта против немецкой марки 16 сентября 1992 года Сорос заработал за день больше миллиарда долларов. Сорос стал называть этот день, известный как «чёрная среда» – «белой средой», а его самого отмечают как «человека, который сломал Банк Англии».

Что такое «чёрная среда» 16 сентября 1992 года? Это день значительного падения стоимости фунта стерлингов относительно немецкой марки. Известно, что накануне Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил намерения Германии, что позволило действовать ему более уверенно.

Как Сорос делал это?

Его фонд, Quantum Fund, инвестировал средства вкладчиков, пользуясь стратегией «Global Macro». Что это за стратегия? Инвестиционный управляющий смотрит на мир и решает для себя, какое макро-экономическое положение занимают разные регионы, разные страны в этих регионах. На основании этого анализа он делает выводы о том, какие классы активов пойдут вверх, каких вниз, и какие именно из них. Например, английский фунт и немецкая марка – это один класс активов (валюты), но разные страны и разные макроэкономические показатели, на тот момент времени. Он правильно идентифицировал причинно-следственные связи.

Смог бы фонд Quantum фактически «обанкротить» Банк Англии сам?

Нет. Для этого Сорос «продал» свою идею по принципу «global macro» многим крупнейшим инвестиционным банкам на Уолл Стрит, которые согласились предоставить Соросу финансирование – то есть т.н. «левередж», или «финансовое плечо».

И вот Сорос, с огромным заёмным капиталом, вдобавок к немалым средствам самих вкладчиков фонда Quantum, стал «шортить» английский фунт против немецкой марки. Астрономическими суммами. Банк Англии сдался и перестал защищать фунт: это становилось слишком дорого. Остальное – история.

Когда-то состояние Джорджа Сороса составляло 23 млрд долларов США. Но на благотворительные цели за всю свою жизнь он пожертвовал более 18 миллиардов долларов, причём один миллиард из этих пяти пришёлся на долю России.

А программа ЦБ Турции в $10,45 млрд – это вообще ни о чём. Поэтому сегодня лира и продолжила падение. Это – просто transfer of wealth, передача богатства, от турецких налогоплательщиков к большим игрокам на финансовом рынке. Не более.

Один из уроков: Do not fuck with the United States of America. Второй: демократия, сменяемость власти и следование праву и собственной Конституции являются залогом богатства.

Cлава Рабинович, «Фейсбук»