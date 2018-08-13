Washington Post: Новые санкции США взорвут российскую экономику 8 13.08.2018, 19:37

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У России есть лишь 90 дней, чтобы доказать, что она не использует химическое оружие.

Новые санкции США, которые собираются ввести из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ударит по российским государственным банка и заморозит их долларовые транзакции. Из-за этого Москва не сможет покупать газовые турбины и необходимую электронику, а Вашингтон начнет с ней меньше разговаривать, пишет «Washington Post», (перевод - inforesist.org).

Так много произошло за время работы администрации Дональда Трампа, несмотря на его желание улучшить отношения с Кремлем. Во время работы его администрации США обложили Россию рядом санкций за нарушение прав человека, вмешательство в американские выборы, военное вторжение в Украину и Сирию. В основном они наказывали российских чиновников и друзей Владимира Путина вместо того, чтобы наносить удар по целым секторам экономики.

В 2014 году США и ЕС ограничили доступ Москвы к глобальным финансовым рынкам и оборудования, необходимого для реализации новых энергетических проектов. Эти меры были наказанием, но то, что администрация Трампа анонсировала на протяжении последних нескольких недель, будет значительно хуже.

Новые ограничения будут внедрены через закон США о запрете использования химического оружия после того, как американские службы признали, что Россия использовала яд «Новичок» на территории Великобритании для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Первая порция санкций вступит в силу 22 августа.

Она лишит Россию возможности покупать ряд товаров, необходимых ему в сфере обеспечения национальной безопасности. И предыдущие санкции запрещали продавать Москве товары военного или двойного назначения. Но теперь ей нельзя будет купить на Западе также газовые турбины, электронику и калибровочную технику. До этого времени у Кремля была возможность получить такие технологии для отдельных проектов. Госдепартамент подсчитал, что новые ограничения могут вылиться в потери на сотни миллионов долларов в торговле.

«Это серьезный шаг, но не непреодолимый», — сказал бывший американский дипломат Дэниел Фрид, который был координатором политики по вопросам санкций в Госдепартаменте.

Однако, уже через три месяца может стать еще хуже. У России есть лишь 90 дней, чтобы доказать, что она не использует химическое оружие. При этом, она должна заверить, что позволит проводить инспекции и проверки в будущем. Если Россия не выполнит эти условия, Трамп будет обязан ввести новую порцию санкций.

Это будет означать, что она потеряет многостороннюю банковскую помощь, столкнется с широкими ограничениями экспорта и импорта, дипломатические отношения будут сокращены, а российским авиакомпаниям будет запрещено приземляться в США. Кроме того, американским банкам будет запрещено давать займы правительству России. Это может нанести серьезный удар и дестабилизировать российскую валюту и фондовые биржи.

Российский депутат Вячеслав Никонов сказал, что введение второй порции санкций неизбежно. Когда это произойдет, отношения Кремля с Вашингтоном еще больше ухудшатся, хотя они уже худшие со времен Холодной войны.

Но все может быть еще хуже, если законопроект о «Защите американской безопасности от агрессии Кремля», который был представлен Конгрессу 2 августа, будет принят. После этого под удар попадут российские банки, а их операции в долларах США будут заморожены. Это подорвет российскую экономику.

Напомним, ранее в США анонсировали новые санкции в отношении России, которые ограничат экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью (электронных устройств и их компонентов, в т.ч. используемых в авиационной отрясли). Законопроект, уже внесенный в Конгресс США, также предлагает заморозить в США активы российских ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.

Санкции, которые в России назвали «драконовскими» уже ударили по курсу рубля и по акциям ведущих российских банков.

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