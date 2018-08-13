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В Польше полиция целого города ушла отдыхать

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  • 13.08.2018, 19:58
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Массовый уход не является забастовкой.

Все без исключения полицейские польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости, пишет «Вокруг света».

Похожая ситуация сложилась также в двух районах города Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево — 70%.

В полиции утверждают, что массовый уход не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Просто летом – традиционное время отпусков, и часть копов ушла на заслуженный отдых. Так как заменить их некому из-за дефицита кадров, оставшиеся полицейские взяли на себя дополнительную нагрузку, а затем не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.


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