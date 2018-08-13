Налоговики взялись за зарплаты «в конвертах» 5 13.08.2018, 20:05

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Чем грозят такие выплаты?

Налоговики взялись за организации, которые выплачивают зарплату своим работникам «в конвертах». Под особый контроль также попадают те наниматели, которые платят суммы ниже бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения (237 рублей), пишет tut.by.

В Брестской области налоговики за прошлый год и первое полугодие нынешнего обнаружили 32 случая выплат зарплат «в конвертах», а также 19 фактов несвоевременной невыплаты денег. После проверок предприятия и ИП перечислили в бюджет дополнительно 65,3 тысячи рублей платежей.

— Для профилактики недопущения нарушений сроков выплаты заработной платы и выплаты заработной платы «в конвертах» инспекциями области проведена 1221 адресная встреча с руководителями и учредителями организаций, — отмечают в ИМНС по Брестской области. — Вручено 1043 письменных предупреждений о недопустимости нарушений при выплате заработной платы и использовании неучтенных наемных лиц.

В Гомельской области налоговики за первое полугодие выявили 14 организациям и 2 индивидуальным предпринимателям, которые выплачивали зарплату наемным работникам «в конвертах» — без соответствующей записи в регистрах бухучета и без удержания и перечисления в бюджет подоходного налога с физлиц.

— В результате по уведомлениям налоговых органов добровольно уплачено в бюджет 4,4 тысячи рублей. По результатам налоговых проверок доначислено 6,2 тысячи рублей, в том числе налогов — 4,2 тысячи рублей, которые также поступили в бюджет, — сообщают в ИМНС по Гомельской области.

Витебские налоговики напоминают, что наниматели, которые несвоевременно перечисляют налоги либо и вовсе этого не делают, могут получить штраф — 20% от суммы, которая подлежит удержанию, но не меньше двух базовых величин для ИП и не меньше 10 базовых для юрлиц.