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Леонид Заико: Министр финансов только может кричать «караул»

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  • 13.08.2018, 20:11
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Леонид Заико

В Беларуси может «грохнуться» очень многое.

К 2024 года вывозной пошлина на нефть в России снизится с 30% - до нуля, на эту же величину в деньгах будет повышен налог на добычу полезных ископаемых. Как заявил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, из-за этого белорусский бюджет в следующем году может потерять около 600 миллионов рублей.

Экономист Леонид Заико отмечает в комментарии «Радыё Рацыя», что белорусские власти полностью зависимы от решения Кремля:

- Захотят перекрыть воздух Лукашенко - начнут продавать не по 230, а по 460. Белорусы из этой ситуации должны сделать вывод, что сейчас белорусский режим будет рьяно просить Кремль, чтобы сохранили условия покупки нефти, которые были в этом году. Мы получили беспошлинных нефтепродуктов на 640 миллионов долларов и закупили где-то на 2,8 миллиарда чистой нефти. Беларусь интересует только чистая нефть на самом деле.

Ранее Минфин уже объяснял, что в следующем году будут снижены ставки акцизов на топливо, чтобы обычные потребители не пострадали. Ведь из-за того, что уменьшается вывозная пошлина (которую Беларусь не платила) и увеличивается налог на добычу полезных ископаемых и нефти, соответственно топливо для нас увеличивается в цене.

Леонид Заико не верит в то, что цены на топливо на внутреннем рынке удастся сдержать. Это невозможно из-за больших проблем в белорусском экономике:

- Министр финансов только может кричать "караул". В этом году нужно было 3 лишних миллиарда заплатить за кредиты. Плюс возможное увеличение цен на нефть. Плюс зарплаты надо как-то выдерживать. Обменный курс может поехать, и тогда зарплата будут не 460 долларов, а 320. Сейчас очень трудное время, когда может грохнуться очень много в Беларуси.


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