закрыть
13 августа 2018, понедельник, 22:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рада БНР призывает дать совместный отпор режиму Путина

16
  • 13.08.2018, 20:29
  • 4,334

Именно при поддержке Кремля Лукашенко совершил государственный переворот.

Об этом Рада БНР заявила в своем обращении:

- В эти дни исполняется 10 лет войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Рада БНР констатирует, что война стала результатом внешнеполитической агрессии со стороны России, которая с начала 1990-х годов оказывала материальную и политическую поддержку сепаратистскими образований на территории Грузии, использовала свой миротворческий мандат для прикрытия этой поддержки и наращивания военной силы в Южной Осетии и Абхазии.

Рада БНР подчеркивает, что Россия несет ответственность также за подготовку и непосредственное развязывании боевых действий в августе 2008 года.

Рада БНР поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и выражает свою солидарность с народом Грузии, который вместе с белорусами страдал от десятилетий советское оккупации, а после распада СССР был вынужден сопротивляться агрессивному реваншизма со стороны России.

Рада БНР обращает внимание, что война 2008 года стала предвестником войны в Украине, которую путинская Россия развязала в 2014 году.

Внешнеполитическая агрессия постсоветской России стала результатом недостаточной решимости международного сообщества в реагировании на вмешательство в дела соседних стран со стороны России, а также недостаточного внимания международного сообщества к процессам демократической трансформации в России и других постсоветских странах с начала девяностых годов.

Рада БНР обращает внимание, что войне в Грузии предшествовал государственный переворот в Беларуси в 1995-1996 годах, который состоялся при поддержке России и привел к установлению пророссийского авторитарного режима Александра Лукашенко, ответственного за цензуру, фальсификацию выборов, массовые нарушения прав человека и политические репрессии, а также убийства политических оппонентов.

Рада БНР обращает внимание на то, что путинская Россия продолжает создавать угрозу международной безопасности и прежде всего соседним странам, в том числе Беларуси.

Рада БНР призывает к международной солидарности и совместному отпору агрессивным действиям России под руководством режима Владимира Путина как на уровне гражданского общества, так и на государственном уровне.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип