Рада БНР призывает дать совместный отпор режиму Путина 16 13.08.2018, 20:29

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Именно при поддержке Кремля Лукашенко совершил государственный переворот.

Об этом Рада БНР заявила в своем обращении:

- В эти дни исполняется 10 лет войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Рада БНР констатирует, что война стала результатом внешнеполитической агрессии со стороны России, которая с начала 1990-х годов оказывала материальную и политическую поддержку сепаратистскими образований на территории Грузии, использовала свой миротворческий мандат для прикрытия этой поддержки и наращивания военной силы в Южной Осетии и Абхазии.

Рада БНР подчеркивает, что Россия несет ответственность также за подготовку и непосредственное развязывании боевых действий в августе 2008 года.

Рада БНР поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и выражает свою солидарность с народом Грузии, который вместе с белорусами страдал от десятилетий советское оккупации, а после распада СССР был вынужден сопротивляться агрессивному реваншизма со стороны России.

Рада БНР обращает внимание, что война 2008 года стала предвестником войны в Украине, которую путинская Россия развязала в 2014 году.

Внешнеполитическая агрессия постсоветской России стала результатом недостаточной решимости международного сообщества в реагировании на вмешательство в дела соседних стран со стороны России, а также недостаточного внимания международного сообщества к процессам демократической трансформации в России и других постсоветских странах с начала девяностых годов.

Рада БНР обращает внимание, что войне в Грузии предшествовал государственный переворот в Беларуси в 1995-1996 годах, который состоялся при поддержке России и привел к установлению пророссийского авторитарного режима Александра Лукашенко, ответственного за цензуру, фальсификацию выборов, массовые нарушения прав человека и политические репрессии, а также убийства политических оппонентов.

Рада БНР обращает внимание на то, что путинская Россия продолжает создавать угрозу международной безопасности и прежде всего соседним странам, в том числе Беларуси.

Рада БНР призывает к международной солидарности и совместному отпору агрессивным действиям России под руководством режима Владимира Путина как на уровне гражданского общества, так и на государственном уровне.