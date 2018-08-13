Минтруда: Увольнения на предприятиях будут продолжаться 10 13.08.2018, 20:39

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Власти расписались в собственном бессилии.

Власти озадачены тем, что предприятия по-прежнему активнее увольняют работников, чем трудоустраивают. При этом ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, прогнозируют в Минтруда. Причина — на предприятиях идет модернизация. Некоторые работники, следовательно, становятся ненужными, пишет tut.by.

«У cовета республики национального собрания Беларуси волнение вызывает тот факт, что по-прежнему численность уволенных работников превышает их прием. Так, в июне эта разница составила 2,5 тысячи человек, в мае — 12 тысяч, в апреле — 14 тысяч. В Министерстве труда и социальной защиты прогнозируют: такая тенденция будет продолжаться и дальше, так как на предприятиях идет модернизация», — пишет издание «Звязда».

За первые 6 месяцев этого года предприятия уволили чуть больше 330 тысяч работников, а трудоустроили — около 300 тысяч.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а приняли на работу на 41,1 тысячи меньше.