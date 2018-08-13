Президент Румынии - правительству: Люди будут продолжать протесты, если их проигнорируют 1 13.08.2018, 20:46

Клаус Йоханнис выступил со специальным заявлением.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что насилие и жестокие репрессии против демонстрантов неприемлемы и виновные должны быть быстро выявлены и наказаны.

Об этом он заявил сегодня в специальном заявлении в связи протестами в Бухаресте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

"Насилие и репрессии против демонстраций не допускаются ни при каких обстоятельствах, нападения на людей, журналистов, женщин и детей является неприемлемым, и виновные должны быть наказаны независимо от того, кто они и где находятся...Я убежден, что вмешательство жандармов было несоразмерным протесту", - сказал Йоханнис.

Президент также сказал, что был впечатлен мобилизацией румын и тем, что в акциях протеста приняли участие много людей из диаспоры.

"Они не были привезены со стороны или проплачены. Они приехали сами по собственной инициативе из-за сильного гражданского чувства, возмущения политикой Социал-демократической партии, нападения на верховенстве закона", - сказал Йоханнис.

Президент также сказал, что прошло три дня, а за произошедшее в пятницу до сих пор никто не понес ответственности, и что в любой стране уже произошла хотя бы одна отставка.

"Я обращаюсь к членам СДП с призывом серьезно отнестись к протестам и не препятствовать гражданскому обществу. Нам не нужна нестабильность и длительный социальный кризис. Люди будут продолжать протесты, если их проигнорируют", - сказал он.

Как сообщалось, во время столкновений на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте пострадали 440 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Генпрокуратура Румынии по требованию президента открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста.