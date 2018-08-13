закрыть
13 августа 2018, понедельник, 22:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Побег. Явка с повинной

2
  • 13.08.2018, 21:06
  • 4,276
Фото: Galen Rowell/Corbis via Getty Images

История от Виктора Шендеровича, которую он никому не рассказывал 30 лет.

В канун своего 60-летия писатель Виктор Шендерович впервые поделился со «Снобом» историей, которую не рассказывал никому 30 лет:

Эта история случилась больше тридцати лет назад.

…Летом 1984 года я увязался за своим приятелем Сашей П., со спелеологами, на Кавказ: Фишт, Пшеха-су…

Это была чистая авантюра, потому что никакой вообще физподготовки у меня не было и какие бы то ни было горы я видел только в фильме «Вертикаль».

Еле выжил, надо заметить. Не в смысле сорваться в пропасть, а просто — чуть не сдох под рюкзаком. Но рассказ не об этом.

Заводилой в той кампании был Дима Никифоров, тренер-инструктор кунцевской спортшколы. При нем обитал пятнадцатилетний здоровяк Миша, надежда юниорского спорта и чуть ли уже не кандидат в мастера…

Прошло два с лишним года; я успел забыть об этом приступе спелеологии и Рокском перевале, перейденном своими слабыми ногами, когда в ноябре 1986 года у меня дома раздался звонок.

— Это Дима Никифоров. Можно к тебе заехать?

— Давай, — согласился я, заведомо не ожидая ничего хорошего. Мы не виделись с Кавказа, был поздний вечер, и голос у Димы был нехороший.

Дима приехал, мы сели на кухне, и он завел со мной странный прощупывающий разговор — про советскую власть, про Афган... Спросил, помню, как я отношусь к правам человека. А у меня пятимесячная дочка, нищета, хронический недосып и гора пеленок в ванной — какие права человека?

— Дима, — сказал я довольно раздраженно, — не скреби мне мозг, говори, что случилось.

И Дима рассказал, что случилось.

Его ученик, тот самый юниор Миша, вошел в призывной возраст, и его забрали в армию. Причем не просто в армию, а — с учетом физической и горной подготовки — в учебку спецназа ГРУ под Ташкентом, где в настоящее время готовят к заброске в Афган. Причем в такой Афган, откуда возвращается один из десяти…

(Внутри там была еще поганая интрига, заключавшаяся в том, что перспективного Мишу звали в ЦСКА, а он отказался и остался в «Крыльях Советов», со своим учителем. И «армейские» сказали: ах так! И поступили по принципу «так не доставайся же ты никому»…)

Тренер Дмитрий Никифоров. Адыгея, 1987 год

Короче, Миша под Ташкентом, и не хочет в Афган, а хочет, наоборот, жить.

А поскольку Дима с детства учил его не только лазить по горам, но и читать правильные книги и думать, Миша написал заявление министру обороны Устинову с просьбой направить его, в соответствии с присягой, на защиту священных рубежей нашей социалистической родины.

А не хер знает куда и зачем.

И Мишу теперь бьют каждый день.

И заброска в афганские горы все ближе…

Короче, Миша решил бежать. Смог позвонить из чудом заслуженного увольнения и назначить время и место. И Дима взял отпуск за свой счет — и через несколько дней отправляется в сторону Узбекистана, чтобы помочь ученику совершить побег…

В этом месте повествования я, надо заметить, похолодел, потому что скандалю, по Бабелю, только на бумаге, а чтобы вот так — кишка у меня довольно тонкая. Но все-таки спросил: чем могу помочь?

— Ты же вроде в театре работаешь? — сказал Дима. — Нужен парик.

Ну да, прикрыть лысую голову, пока не выберутся из проклятого военного округа. Если бежать без оружия, за пределами округа ловить не будут…

И я свел Диму со своей знакомой, гримершей Театра имени Гоголя, допустим, Ирой. И наутро из театра бесследно исчез соответствующего размера парик со спектакля «Декамерон». (Да, хищения из Театра Гоголя начались до Серебренникова, прошу занести это в протокол!)

Дима приехал к Ире домой, и прямо на его голове это бокаччо было приведено в состояние стрижки «молодежная». Ира научила Диму приклеивать парик и класть общий тон, и он отправился в Куйбышев. Там оставил впрок (на явочной квартире у приятеля) рюкзак продуктов и нужного снаряжения — и поехал в Ташкент…

Лето 1984 года, окрестности горы Фишт. Первый слева я, второй справа – юниор Миша. Между нами – Сережа Бегун, светлой памяти которого посвящен мой рассказ «Роки» из книги «Кинотеатр повторного фильма», о том нашем путешествии через Роккский перевал…

У них все получилось.

Дима подхватил Мишу, с его последней увольнительной в кармане, на оговоренном углу, и они рванули вон из Туркестанского округа. Но не в Москву, к папе, маме и засаде из военкомата, а большими лисьими петлями — совсем в другую сторону.

Через Чимкент, Караганду и Балхаш добрались до казахского Петропавловска, поездом доехали до Куйбышева, затарились снаряжением и снова двинулись на юг...

И залегли наконец в Адыгее, которую Дима знал назубок.

Они перезимовали в горах, в срубе, смастеренном своими руками. Из продуктов у них были преимущественно тушенка и крупы из сельпо, куда время от времени ходил Дима; из электронных СМИ — только радио «Свобода», потому что Дима добыл моток проволоки, и они укрепили конец на самом высоком дереве.

Звук, утверждает Дима, был чистейший. Аксенов, Довлатов… Первое авторское чтение Войновичем романа «Москва 2042»… А советское обычное радио из транзистора только хрипело.

Идеальное местечко они нашли. Дима смеялся потом: курорт!

Потом Дима вернулся в Москву, а Миша перебрался в российскую глубинку, в такие места, где и в советские времена можно было перетоптаться без паспорта… Широка страна моя родная. Время от времени он передавал с попутчиками письма для родителей. Письма приходили со штемпелем «Казанский вокзал» — лови на здоровье!

А когда Горбачев объявил о выводе войск из Афгана, Миша явился в Московскую военную комендатуру и сдался, ко всеобщему тамошнему ужасу. Судить его — значило делать из Миши героя и поднимать волну, а Минобороны в те годы и так каждый день получало люлей от временно очнувшегося населения.

Беглеца помурыжили пару месяцев и вороватым образом демобилизовали, как будто ничего и не было…

Сегодня Мише пятьдесят лет, как вы понимаете.

Он не стал ни убийцей, ни убитым. Спортивную карьеру перекрыла история с побегом, но других бы бед не было.

Жив-здоров, слава богу, и мой друг Дима Никифоров, поступивший осенью 1986 года так, как должен поступать учитель, когда его ученику угрожает смерть. Жив я, которому Дима преподал практический урок нравственного поведения.

Жив и здоров Саша П., уволокший меня тогда на Кавказ.

Надеюсь, жива и здорова «Ира» из театра имени Гоголя — я постараюсь найти ее, чтобы еще раз сказать «спасибо» за безукоризненную и мгновенную реакцию на просьбу о хищении государственной собственности.

Надо вообще заметить, что в цепочке соучастников было человек восемь и никто не стукнул, — разве это не укрепляет веру в человечество?

Хорошее было время, хочется тут сказать, утирая ностальгическую слезу. Но — нет никакого времени! Вот нет, и все. Оставим физикам споры об этой сомнительной материи.

Есть — люди. Всегда и везде. Люди, поступающие тем или другим образом.

Рассказы из цикла «Кинотеатр повторного фильма» и другие избранные тексты Виктора Шендеровича в скором времени выйдут в его юбилейной книге «Я сам себя однажды сочинил…»


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип