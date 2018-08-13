Бобруйский рыбак обесточил электроудочкой несколько микрорайонов 5 13.08.2018, 21:24

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Рыбака до сих пор пытаются вернуть к жизни в реанимации.

23 июля в Бобруйске в нескольких районах выключился свет. Тогда о причинах ЧП не сообщалось. Как выяснилось, оно связано с несчастным случаем, mogilev.online.

Бобруйчанин отправился ловить рыбу в микрорайоне Киселевичи. Придя к водоему, он не обратил внимание на ЛЭП. При этом с мужчиной на рыбалку отправился маленький сын. В 18:18 рыбак задел линию удочкой. Мощный разряд причинил мужчине тяжелые травмы, его до сих пор пытаются вернуть к жизни в реанимации. Часть города осталась без света. К счастью, ребенок отошел в это время на безопасное расстояние от отца и не пострадал.