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The Independent: Кризис в Турции запустил принцип домино

  • 13.08.2018, 21:27
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Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Как сообщает The Independent, причиной этому послужил кризис в Турции, пишет lenta.ru.

Обвал вынудил инвесторов перейти на более безопасные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. Первый, в свою очередь, подошел вплотную к годичному максимуму по отношению к евро, а вторая выросла до шестинедельного максимума.

Индийский Центральный банк вмешался в ситуацию на валютном рынке, но не смог предотвратить дальнейшее падение рупии. В итоге валюта упала до 69,62 рупии за доллар.

Издание отмечает, что под давлением также оказался доллар Новой Зеландии, который ощутил последствия турецкого кризиса и впервые опустился ниже отметки в 0,66 доллара США за последние два года.

Кроме того, европейские банки пытаются выяснить, насколько сильно они могут пострадать вследствие проблем в Турции. В особенности это может коснуться Испании, Франции и Италии.

10 августа курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару на 18 процентов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

На момент написания заметки курс индийской рупии составлял 68,96 рупии за доллар США. Доллар Новой Зеландии — 0,658 доллара США. Турецкая лира остается на прежнем уровне — 6,89 лиры за доллар. Российская валюта также подверглась давлению со стороны Турции, в ходе торгов 13 августа доллар превысил 68 рублей, а евро — 78 рублей.


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