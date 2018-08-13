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Лукашенко проговорился о реальной безработице в Беларуси

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  • 13.08.2018, 21:30
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Многие белорусы вынуждены работать на предприятиях неполный день.

Лукашенко во время посещения предприятий в Орше упомянул о реальной безработице в Беларуси. Он отметил, что важно не только благоустроить населенные пункты, но и обеспечить работой людей, которые в них живут.

"А если посчитать, где вы держите людей, а в полную нагрузку они не работают. Если реальную безработицу посмотреть...", — цитирует слова Лукашенко БелТА.

На 1 августа в нашей стране было зарегистрировано 16,6 тысячи безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,4%. Предполагается, что цифры реальной безработицы, о которой упомянул Лукашенко, значительно больше.

К примеру, недавно стало известно о том, что на могилевском заводе "Строммашина" работникам "предлагают" перейти на одночасовой рабочий день.


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