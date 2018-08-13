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Финляндия призвала Россию освободить Олега Сенцова

  • 13.08.2018, 21:45
Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинского режиссера поддерживают во всем мире.

Финляндия призвала Россию освободить всех украинских политических заключенных, а также предоставить медицинскую помощь режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку.

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Глава МИД Соини: здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч и другие известные личности в сфере искусства написали открытое письмо с призывом освободить Сенцова.


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