Финляндия призвала Россию освободить Олега Сенцова 13.08.2018, 21:45

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинского режиссера поддерживают во всем мире.

Финляндия призвала Россию освободить всех украинских политических заключенных, а также предоставить медицинскую помощь режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку.

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Глава МИД Соини: здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины", - говорится в сообщении.

FM #Soini: Health of Ukrainian film director Oleg #Sentsov in prison is deteriorating rapidly. We expect #Russia to provide him with medical treatment and to release all illegally detained Ukrainian citizens. #FreeSentsov — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 13 августа 2018 г.

Сегодня также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч и другие известные личности в сфере искусства написали открытое письмо с призывом освободить Сенцова.