Финляндия призвала Россию освободить Олега Сенцова
- 13.08.2018, 21:45
Украинского режиссера поддерживают во всем мире.
Финляндия призвала Россию освободить всех украинских политических заключенных, а также предоставить медицинскую помощь режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку.
Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Глава МИД Соини: здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины", - говорится в сообщении.
FM #Soini: Health of Ukrainian film director Oleg #Sentsov in prison is deteriorating rapidly. We expect #Russia to provide him with medical treatment and to release all illegally detained Ukrainian citizens. #FreeSentsov— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 13 августа 2018 г.
Сегодня также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч и другие известные личности в сфере искусства написали открытое письмо с призывом освободить Сенцова.