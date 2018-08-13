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Разговаривать с позиции силы с Кремлем бывает весьма и весьма результативно

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  • Евгений Ихлов
  • 13.08.2018, 22:07
  • 2,329
Евгений Ихлов
Фото: RFE/RL

Урок истории для фельдмаршала Шойгу.

Скажите, девушки, подружке вашей..."

Сергей Кужугетович, научившись, видимо, у главы правительства "сурово насупливать брови", посоветовал Германии (в лице федерального министра обороны фрау Урсулы фон дер Ляйен) "спросить у дедушек", каково это разговаривать с Россией с позиции силы (и что Германии еще лет 200 не стоит говорить с Россией в таком тоне).

Так не надо дедушек: 28 лет назад фрау бундесканцлерин Ангела Меркель была пресс-секретарем первой либерально-правозащитной партии в ГДР ["Демократический прорыв" - вот как надо назвать партии, а то сплошные "перемены будущего"!] - и она могла бы рассказать коллеге, как продавил канцлер германского единства Гельмут Коль согласие Горбачева на воссоединение родины, вопреки давлению президента Миттерана и премьер-министра Тэтчер, хотевших увековечить раздел фатерланда.

Только Коль действовал другим оружием - сулил море кредитов и горы гумпомощи для разваливающейся страны. Но это была позиция силы - пусть и финансово-экономической. И СССР сдался!

Так что разговаривать с позиции силы с Кремлем бывает весьма и весьма результативно.

А сколь же убедителен был великий ковбоец Рональд Рейган, нацеливший свои ракеты средней дальности прямо на окна кремлёвских кабинетов и ровно 34 года назад "прорепетировавший" приказ об объявлении Раши "вне закона" и о начале бомбардировки! 

Уже через четыре месяца второй секретарь ЦК КПСС Горбачев был в Лондоне и усиленно намекал Тэтчер, что, мол, зачем обострять, когда можно договориться.

Дабы не раздражать леди Маргарет - истинную могильщицу коммунизма, он даже - первый из советского начальства, оказавшегося в Столице Туманного Альбиона (мем) - не почтил могилу основоположника научного коммунизма на Хайгейтском кладбище...

Евгений Ихлов, "Фейсбук"


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