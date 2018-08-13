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Суд в США поддержал обвинения Мюллера против российской компании

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  • 13.08.2018, 22:26

Иск компании Concord отклонен.

Американский суд в округе Колумбия поддержал специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о "российском вмешательстве". Судья Дабни Фридрих отказала российской компании Concord Management and Consulting LLC в просьбе отстранить Мюллера от расследования, сообщает "Настоящее время".

Истцы считают, что спецпрокурор Мюллер был незаконно назначен руководителем расследования.

Компания Concord – одна из трех юридических фирм, которые вместе с 13 российскими физическими лицами были обвинены Мюллером во влиянии на президентскую избирательную кампанию 2016 года. Следствие считает, что российская сторона пыталась усилить позиции Дональда Трампа и ослабить позиции его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Роберт Мюллер начал свое расследование 17 мая 2017 года. На данный момент он предъявил несколько обвинений:

• советнику предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвиняют в заговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и нерегистрации в качестве "иностранного агента" в период, когда тот работал на пророссийское правительство Виктора Януковича в Украине. Но ни одно из обвинений не связано с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году;

• бывшему советнику по национальной безопасности Трампа Майклу Флинну. Он признал себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с российским послом в переходный период между выборами в ноябре 2016 года и вступлением Трампа в должность президента в январе 2017 года и неправильно указал продолжительность и количество этих встреч. Однако и сам Флинн, и Трамп неоднократно заявляли, что президент был не в курсе этих встреч;

• 12 офицерам ГРУ РФ. По мнению Мюллера, именно эти люди участвовали во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демпартии США (в апреле 2016) и избирательной кампании Хиллари Клинтон (также в апреле 2016 года), а также украли данные 500 тысяч избирателей и использовали их для политической рекламы в пользу Трампа в социальных сетях;

• нескольким гражданам России и российским компаниям, в том числе "кремлевскому повару" Евгению Пригожину и связанному с ним Агентству интернет-исследований. Их обвиняют в попытке воздействовать на избирателей в США при помощи политической рекламы в социальных сетях. Часть этих структур не согласна с обвинениями Мюллера и подала иски в суды США о защите деловой репутации.

Президент США Дональд Трамп называет расследование "охотой на ведьм". Он призвал Роберта Мюллера признать, что у него есть "личная заинтересованность" в расследовании, которое он ведет в отношении Трампа и нескольких сотрудников его администрации.


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