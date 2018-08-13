Датский фотограф: Поездка в Беларусь – это путешествие во времени 13.08.2018, 22:42

Жан-Мари Бабоно рассказал о своих впечатлениях от нашей страны.

Креативные люди из-за границы приезжают к нам за вдохновением и замечают в Беларуси много экзотики. Один из таких иностранцев – фотограф Жан-Мари Бабоно. Местным жителям, чтобы изменить отношение к обычным вещам, а даже и к жизни, иногда стоит всего лишь взглянуть на явление с другой точки. Как смотрит на нашу страну иностранец? О себе и своем отношении к Беларуси Жан-Мари рассказал cаут телеканала «Белсат».

Путь в фотографии

В начале 1990-ых, когда мне было 20 лет, я поступил в Академию изящных искусств в городе Нант. Когда мне было 14, я уже изучал основы печати черно-белых снимков в фотоклубе моей школы, но поехал туда в основном из-за того, что был влюблен в девочку из моего класса, которая ехала туда учиться. Там я начал изучать возможности своей первой камеры – советского среднеформатного «Lomo Lubitel». Тогда и сделал свою первую серию «Дома» и понял, что фотография – это прежде всего светопись.

После Академии меня приняли в престижную Французскую национальную школу фотографии в Арле. Там кроме моих исследований в области фотографии я имел возможность поработать ассистентом фотомастера Люсьяна Клерга. Этот выдающийся человек сделал много портретов Пикассо и других знаменитых художников. В то время я был очень застенчивым парнем, работал один, когда делал свои собственные фотоработы. Благодаря ассистентское работе, я начал выходить из своего маленького мыльного пузыря и противостоять другим, начал делать портреты, разговаривать с моделями. У меня начали появляться собственные идеи, который я хотел реализовывать. Меня интересовало, как можно интегрировать текст в съемки.

В 1999 году, когда я получил степень магистра и закончил обучение, я решил поехать со своей исландской девушкой в Рейкьявик. Там на Севере я начал карьеру профессионального фотографа в музыкальном журнале. Это было захватывающее приключение!

Я сфотографировал несколько концертов исландской группы «Sigur Rós». Для MTV у меня был шанс фотографировать концерт Бьорк в ее родном городе.

Исландия со своими прекрасными вулканическими ландшафтами и неспокойном творческим населением была фантастическим вдохновением. Но после трех лет жизни там я начал чувствовать себя изолированным от остального мира. Несмотря на это, культура меня по-прежнему интересовала. Я переехал в Копенгаген, где жил и работал 16 лет.

Возрождение старого проекта

В мае 1998 года вместе с 23 человеками в семи странах я создал глобальный фотопроект. Я попросил участников в течение месяца делать автопортрет на одноразовый фотоаппарат. Через 20 лет, в мае 2018 года, я повторил замысел, но в проекте уже были 23 участника из 24 стран. Надеюсь, что в ближайшем будущем это арт-проект увидит свет.

Путешествия во времени

Впервые я приехал в Беларусь в апреле 2013 года, чтобы отметить день рождения моей бывшей белорусской девушки. Она мать моей дочери. Чтобы разговаривать с ребенком, я изучаю русский язык. Поэтому я уже пять лет регулярно приезжаю в Беларусь и каждый раз узнаю о стране что-то новое.

Если вы приезжаете как турист, то получаете только поверхностные знания о стране и ее культуре. Чтобы узнать что-то больше, надо пожить несколько месяцев, а лучше лет, поработать, завести друзей, выучить язык…

Приезжать в Беларусь – для меня это что-то вроде путешествия во времени. Особенно если вы проводите время в сельской местности. На даче прабабушки моей дочери, чтобы помыть посуду и сходить в баню, вы должны набрать воды из колодца, нагреть ее в котле. Туалет – это деревянный ящик в саду… Так в Западной Европе было несколько десятилетий назад. Но это по-своему круто.

Оставить современный комфорт на несколько дней – освежает! Возвращение к корням, к природе лечит ум от городского стресса.

Наряду с ультрасовременными молами в Минске можно наткнуться на магазины, которые выглядят так, будто бы не менялись с 1970-ых годов. Мне нравится такой контраст стилей! Надеюсь, что в ближайшие годы они не вымрут, и все не станет скучным и стандартным. Это очень важная часть очарования города.

Также мне очень нравится, как используются цвета в городе и в деревне: цветные платы, фрески, игровые площадки. Среди прочего, монументальные лозунги и громадные буквы на зданиях, которые я пытался сфотографировать с уровня крыши во время съемок программы.

Я думаю, что Беларусь – очень фотогеничная страна! Для фотографа вроде меня это рай!

За пять лет моего знакомства со страной я сделал здесь тысячи снимков. Надеюсь сделать выставку и фотокнигу на эту тему.