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Трамп подписал оборонный бюджет США на $716 миллиардов

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  • 13.08.2018, 22:50

Документ получил имя сенатора Джона Маккейна.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд, сообщил Белый дом, сообщает РБК.

Закон «поможет сформировать более смертоносные и стойкие силы, увеличивает размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и корпус морской пехоты на 15600 человек», говорится в сообщении.

Также бюджет предусматривает расходы в размере $7,6 млрд на приобретение 77 истребителей F-35 пятого поколения, выделение $24,1 млрд на строительство новых военных кораблей.

Сенат принял этот закон, получивший имя сенатора Джона Маккейна (John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019) 1 августа.


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