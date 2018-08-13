«Хватит обижаться на мелких сошек, пора менять всю систему»
- 13.08.2018, 22:59
Кризис промышленности виден невооруженным глазом.
Белорусская промышленность оказалась в глубоком кризисе. Предприятия вынуждены массово увольнять своих работников. Кризис промышленности виден невооруженным взглядом.
Многие идут на хитрости и различные уловки, чтобы скрыть реальное положение вещей. Руководство «Строммашины» внедрило на предприятии свое «ноу-хау»: перевело работников на одночасовой рабочий день. Несогласных увольняют.
На вопросы журналистов о «нововведении» управляющий Сергей Гринкевич ответил довольно цинично: А в чем трагедия?
Читатели Сharter97.org бурно отреагировали на наглость могилевского директора:
«Уберите с предприятия идеолога и не будет дополнительных расходов»
«Пускай бы этот директор поставил себя на место рабочих и урезал себе зарплату. Тогда он по другому бы рассуждать стал по этому поводу»
«Интересует длительность рабочего дня этого директора! Я имею в виду по ведомости.. »
«Вот оно социальное государство по-плешивому»
«Таких антикризисных и депутатов принимавших такие законы надо судить за геноцид народа»
«преступники у власти, нет другого комментария»
«Напоминаю Вам статью 6 американской Конституции, которая буквально гласит, что в случае, если народ убеждается, что правящая власть ставит своей задачей постоянное его обнищание, то не только правом, но и священной обязанностью этого народа является уничтожение этой власти и установление власти достойно отражающей его потребности».
«Хватит обижаться на мелких сошек, пора менять всю систему», - пишут читатели Сharter97.org