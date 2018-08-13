«Хватит обижаться на мелких сошек, пора менять всю систему» 13.08.2018, 22:59

Кризис промышленности виден невооруженным глазом.

Белорусская промышленность оказалась в глубоком кризисе. Предприятия вынуждены массово увольнять своих работников. Кризис промышленности виден невооруженным взглядом.

Многие идут на хитрости и различные уловки, чтобы скрыть реальное положение вещей. Руководство «Строммашины» внедрило на предприятии свое «ноу-хау»: перевело работников на одночасовой рабочий день. Несогласных увольняют.

На вопросы журналистов о «нововведении» управляющий Сергей Гринкевич ответил довольно цинично: А в чем трагедия?

Читатели Сharter97.org бурно отреагировали на наглость могилевского директора:

«Уберите с предприятия идеолога и не будет дополнительных расходов»

«Пускай бы этот директор поставил себя на место рабочих и урезал себе зарплату. Тогда он по другому бы рассуждать стал по этому поводу»

«Интересует длительность рабочего дня этого директора! Я имею в виду по ведомости.. »

«Вот оно социальное государство по-плешивому»

«Таких антикризисных и депутатов принимавших такие законы надо судить за геноцид народа»

«преступники у власти, нет другого комментария»

«Напоминаю Вам статью 6 американской Конституции, которая буквально гласит, что в случае, если народ убеждается, что правящая власть ставит своей задачей постоянное его обнищание, то не только правом, но и священной обязанностью этого народа является уничтожение этой власти и установление власти достойно отражающей его потребности».

«Хватит обижаться на мелких сошек, пора менять всю систему», - пишут читатели Сharter97.org