Нефть подешевела до 4-месячного минимума после прогноза ОПЕК 1 14.08.2018, 7:40

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Картель заявил о переизбытке «черного золота».

Цены на нефть упали на торгах в понедельник до минимальных за 4 месяца уровней после публикации очередного доклада ОПЕК, в котором картель снова ухудшил прогнозы на ближайшие 1,5 года, сообщает finanz.ru.

Фьючерс на Brent с поставкой в октябре подешевел на 2,2% и к 19.23 мск торговался в Лондоне по 71,04 доллара за баррель, оформив "дно" с середины апреля.

Контракты на WTI в Нью-Йорке просели на 2,7% - до 65,71 доллара за бочку.

По данным ОПЕК, за второй квартал спрос на нефть в мире оказался на 120 тысяч баррелей в сутки ниже прогнозов и к концу года не дотянет до изначальных оценок около 20 тысяч баррелей, а в следующем - будет на 40 тысяч баррелей меньше, чем предполагалось.

При этом рост добычи в не входящих в ОПЕК странах ускоряется и полностью перекрывает потребности мировой экономики.

По итогам 2018 года государства вне картеля добавят на рынок 2 млн баррелей новых ежедневных поставок, тогда как спрос увеличится лишь на 1,64 млн баррелей в день.

В следующем году рост спроса замедлится до 1,43 млн баррелей в сутки, а добыча за пределами ОПЕК вырастет на 2,13 млн баррелей в день.

В результате места для нефти из ОПЕК на рынке станет меньше: спрос на продукцию картеля с 32,9 млн баррелей в сутки в этом году упадет до 32 млн в следующем, следует из расчетов организации.

Иными словами, чтобы сбалансировать рынок, странам организации придется сокращать производство, составившее в июле 32,323 млн баррелей в день, и терять долю на рынке, уже опустившуюся до многолетнего минимума в 32,8%.