Россия идет по пути Венесуэлы, впереди – гиперинфляция 6 14.08.2018, 7:57

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Фото: Reuters

Экономист – о санкциях США против РФ.

На фоне новостей о введении Соединенными Штатами беспрецедентных санкций против РФ, которые на этот раз в числе прочего коснуться также крупнейших государственных банков, мы наблюдаем стремительное падение курса рубля. Свое мнение о том, каковы последствия для российской экономики, для путинской власти и для рядовых россиян повлекут за собой анонсированные на прошлой неделе санкции, а также какова их цель, высказал в интервью rusmonitor.com известный экономист, финансовый и биржевый аналитик Степан Демура.

– На фоне новостей об ужесточении санкций стремительно падает рубль. Сегодня утром доллар стоил уже 69 руб. 30 коп. Как Вы считаете, продолжится ли падение?

– Продолжится. Там первая цель 75 стоит, а дальше видно будет.

– Вы говорите «видно будет». Что это значит? От чего, на Ваш взгляд, зависит курс рубля?

– Это никак не связано с санкциями. Вы посмотрите, что творится на развивающихся рынках, с валютами развивающихся рынков, с долгом развивающихся стран. Санкции имеют к этому весьма опосредованное отношение.

– То есть Вы считаете, что причина такого падения – это не санкции, которые были анонсированы Штатами на прошлой неделе?

– Это не я считаю, это графики показывают. Это рынок показывает. Санкции – это так, знаете, «вишенка на торте», «последняя соточка в гроб путинизма».

– Как Вы думаете, как далеко готовы зайти Штаты?

– Тут вопрос в другом: как долго. Вернее, здесь все зависит от того, как скоро наши замечательные лидеры вернутся в реальность со своего какого-то непонятного мира мультфильмов. Все зависит от них, а не от Штатов. У Штатов все готово для того, чтобы элементарно стереть экономическую, финансовую систему России с лица земли. Все зависит от Кремля, а не от США. Они долго готовились, все законы приняты, все легально оформлено, так что теперь все зависит от адекватности Кремля, от того, насколько он адекватен.

– Вы считаете, что если Кремль не изменит свою политику, то санкции все-таки будут введены?

– По полной! И еще чего-нибудь сверху «накинут» для уверенности.

– Да там и без «сверху» неплохой такой списочек получается…

– Нет, там еще можно. На мой взгляд, то, что уже принято и то, что сейчас находится в разработке – это где-то процентов 20-30 от возможного.

– Что Вы имеете виду, говоря «сверху накинут»? Что «накинут»?

– Прямые санкции на поставки на все, что импортируется. Ни продовольственной безопасности, ни лекарственной безопасности. Тем более, наше правительство уже показало, что оно готово давить продовольствие импортными тракторами и бульдозерами, поэтому в принципе никаких моральных ограничений теперь на Западе не лежит. Даже, например, в ситуации с Ираном и с Северной Кореей они никогда не накладывали санкции на медикаменты и продовольствие. А тут само правительство России наложило санкции против себя, точнее – против собственного народа, на продовольствие. Поэтому никаких моральных ограничений с точки зрения США и Запада нет. Сами, скажем так, нарвались. Они элементарно могут оставить страну без дизельного топлива, без бензина, потому что катализаторы и все оборудование в основном западное (имеется в виду оборудование, которое производит более-менее нормальный бензин и дизель). Китайцы поставлять ничего не будут, потому что они не хотят нарваться на еще большие санкции. Возможно, на лекарственное эмбарго они не пойдут, все-таки они цивилизованные люди, в отличие от нас. Можно многое сделать: просто запретить всем банкам и фондам работать с любыми активами в России, снова пройтись «катком» по олигархам, так что здесь много чего можно сделать.

– А если все это будет сделано, что тогда ждет Россию?

– А как Вы думаете? Каменный век. И бомбить ничего не надо.

– Некоторые эксперты считают, что новые санкции направлены на то, чтобы сподвигнуть т.н. «путинское большинство» на антиправительственные выступления. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Если раньше санкции были в основном против нашего «дорогого» олигархата, наверное, они (Штаты – ред.) надеялись, что кто-то из них примет правильное решение, но эти люди ни на что не способны, кроме как «пилить» бюджет и госимущество, поэтому сейчас новая волна санкций напоминает «ковровые» бомбардировки по «терпилоидам». Поскольку у Путина, у «царя-батюшки» нашего, действительно есть поддержка среди населения, значит, будут быть по населению. Вот этим они сейчас и начинают заниматься.

Население останется, как уже объявил товарищ Володин, без пенсий, без денег на существование, без продуктов, без медикаментов. Замечательно!

– По поводу выступления Володина: Вы считаете, что пенсии все-таки отменят?

– От нашего правительства можно ожидать все, что угодно, поэтому такие намеки и прямым текстом практически… «Терпилоидам» было сказано: «Ребята, на вас денег не хватает, самим мало. Живите, как хотите». Вот и все.

– А когда отменят пенсии, как Вы думаете?

– Я не знаю. Здесь вопрос не «Когда?», а «Что?». Плюс-минус год-два, здесь, в данной ситуации, это роль не играет.

– Вчера Силуанов заявил, что из-за “непоследовательной политики США” российский Минфин не исключает отказ от доллара в расчетах за поставки нефти. Насколько вообще реально воплощение подобной угрозы?

– Пожалуйста, отказывайтесь. Но понимаете, сейчас вы за нефть получаете валюту, а потом будете получать тугрики, которые никто кроме пары стран не принимает. Нефть (поставочные контракты) с 2006-го года торгуются в евро. Можно говорить, что угодно, но это из серии «Напугали ежа голой …ой».

– А вообще, как Вы считаете: чего Штаты хотят добиться своими санкциями? Какова их цель?

– Они хотят добиться выполнения норм международного права, поскольку в Крыму и на Донбассе Россия нарушила все нормы международного права и Будапештский меморандум, выставила Штаты полными идиотами, что они не могут выполнять те гарантии, которые они дают. И вообще оказывается, что возможна аннексия территорий и передел границ. Это серьезнейший вызов существующему мировому порядку, международному праву. Основная цель Штатов – восстановить статус-кво. И вторая цель – Трамп же на пресс-конференции с Путиным заявил, что самое главное в жизни для него – это нераспространение ядерного вооружения. А судя по всему, товарищ Ким Чен Ын с Трампом долго говорил и, наверное, он ему рассказал, откуда у них ракеты и ядерное оружие. То же самое с Ираном – откуда у них ракеты и ракетные технологии для ядерного оружия. В общем-то, здесь все как-то очень грустно складывается для путинской России. Как-то они не с тем связались, это очень сильный соперник, как показывает практика.

– Как Вы думаете: на фоне всего происходящего возможна ли гиперинфляция в России?

– Возможна, конечно. Мы идем по венесуэльскому сценарию, по сценарию Венесуэлы один в один.

– И последний вопрос: Как далеко скатится рубль. Каков Ваш прогноз?

– Мой прогноз старый, он не изменился: у рубля дна нет. Назовите любую цифру – мы ее можем сделать в течение полутора-двух лет. Старые прогнозы остаются в силе. Там звучали цифры 97-125, поэтому за полтора года увидим, может, даже выше. Еще раз говорю: у рубля нет дна. Почему-то все забывают, что вообще-то сейчас у рубля должно быть еще три нуля. Те же люди, которые тогда были у власти, они и сейчас у власти, делают они все то же самое, поэтому единственное, что немножко отстрочило окончательную «смерть» рубля – это высокие цены на нефть, которые были с середины 2000-х годов. Теперь сказочка закончена, все возвращается на круги своя. Ничего хорошего ждать не стоит. Все утеряно: технологии утеряны, инженерно-технический персонал утерян, производство утеряно – все. У нас ничего, кроме нефти, нет. Ну газ еще и всякие полезные ископаемые…