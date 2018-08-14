Мадуро объявил о деноминации 5 14.08.2018, 8:47

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Власти Венесуэлы устроят выходной день, чтобы убрать с купюр пять нулей.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его страна полностью готова к экономической реформе, которая состоится 20 августа. Об этом он заявил в понедельник в эфире государственного телевидения, передает ТАСС.

"Мы подготовлены в техническом, политическом, институциональном, а также финансовом отношении к [реформе] 20 августа, чтобы начать новый денежный курс. Я прошу поддержки всей страны. Объявляю 20 августа нерабочим днем", - заявил Мадуро.

20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.