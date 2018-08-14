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Лайма Вайкуле: В России люди абсолютно зомбированы

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  • 14.08.2018, 9:19
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ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ

Певица прокомментировала методы пропаганда, задействованные против нее.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом "360 градусов" прокомментировала критику в свою сторону в связи с ее высказываниями о том, что она не собирается выступать в "российском Крыму".

11 августа на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле заявила, что не поедет в Крым за любые деньги. "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", - цитирует Вайкуле газета "Думская".

Певица также заявила, что была рада сообщениям о распаде СССР, так как никогда не питала к нему теплых чувств. Она отметила, что переходный период после распада оказался очень тяжелым, и в Латвии была нищета. То же самое, по ее мнению, ждет и Украину в случае вступления в ЕС, однако в итоге украинцы будут счастливы.

Высказалась Вайкуле и в защиту своих коллег, которые попали на Украине в "черные списки". "Артисты - это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки... ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит", - отметила певица.

На заявление Вайкуле резко отреагировали российские политики и деятели культуры. Певица решила прояснить свою позицию. Она назвала скандал с Крымом "раздутой ситуацией" и заявила, что не собирается оправдываться.

"Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться", — сказала Лайма Вайкуле в комментарии для канала "360 градусов".

Латвийская певица шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме, сообщает РИА "Новости". "Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит... Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят... Журналисты - провокаторы и вруны, вот мои впечатления", - заявила певица латвийским СМИ.

Она сказала, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что ее российские коллеги по музыкальному цеху повели себя таким образом. "Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", - добавила Лайма.

По словам певицы, она не хочет больше участвовать в скандале. "Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь", - заявила она.

"Я вообще вне политики. Наверное, было глупо втягиваться в это. Я не понимала, что это – политика. Я люблю одинаково все страны мира, потому что я – человек мира", — так прокомментировала Лайма Вайкуле свое заявление о Крыме во время прямого эфира программы "60 минут". Певица попросила не втягивать ее в политические дискуссии.

"Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: "Нет, я не буду работать". Разве это надо обсуждать?" — сказала Вайкуле в интервью телеканалу "Россия", сообщают Вести.ru.

Артистка напомнила, что для дружбы народов она лично сделала немало: ходила в правительство Латвии и просила закрыть черные списки для многих российских артистов, в том числе Иосифа Кобзона и Валерии. А также подписывала письма, в которых просила не впутывать артистов в политику.

"Я имею орден Дружбы и никогда в своей жизни не высказывалась плохо ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе. Я их всех люблю. У меня везде друзья", — отметила Лайма.

Лайма Вайкуле считает, что люди, которые говорят ей не приезжать в Россию, — провокаторы, они некрасиво себя ведут. "У меня столько друзей в России, я училась в России, я знаю язык и я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", — пообещала Вайкуле.

Она призналась, что не знала об отсутствии запрета на концертную деятельность в Крыму для граждан Евросоюза: "Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я об этом не знала".

Кроме того, певица пояснила, почему не жалеет о распаде Советского Союза, сообщает Вести.ru. Она завидует сегодняшней молодежи, которая знает языки, которая гордо может поехать в любую страну мира, поучиться пению: "Это же счастье! У меня такой возможности не было. Сейчас для молодежи просто счастье, что Советский Союз развалился. Я говорю об этом, как музыкант. Задача музыканта — объединять!"


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