закрыть
14 августа 2018, вторник, 10:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Шел 25-й год его правления. Верил ли он в такой конец?»

12
  • 14.08.2018, 9:36
  • 4,951

Румынские параллели.

«29 лет назад прошла революция в Румынии. Они его свергли. Постоянного лидера. Клан Чаушеску рухнул, — написал борисовский предприниматель Виктор Горбачев в «Фейсбуке». — Народ по «достоинству» оценил итог его правления. Расстреляли. Без суда и следствия. Без проведения референдума. Без голосования в 99,9% — «ЗА». Не ждали подведения итогов голосования из ЦИК. Поставили жирную точку в истории строительства социализма. Казалось, что навсегда.

Во время правления Чаушеску румыны получали еду по карточкам и ходили в пустые магазины, каждый из которых украшал портрет вождя. Фото Patrick ROBERT / Getty Images

В 1965 году он взошел на трон. И не сходил с него до последней капли крови. До пули у стены. До 1989 года. Шел 25-й год его правления. Верил ли он в такой конец? Думал ли про это при жизни? Не знаю. Он не скажет. Но. Начинал он красиво: борьба с коррупцией, масштабное строительство по всей стране. Ему нравилось все разрушать до основания — и возводить новое. Очень большое, объемное. Он был одержим идеей величия. Мания масштабного. С годами входил во вкус.

Пока граждане страны затягивали пояса, Чаушеску мылся в золотой ванне, а его пес разъезжал по Бухаресту в сопровождении кортежа. Фото Vadim Ghirda / AP

Количество его личных дворцов и резиденций росло по всей стране как грибы. Народ нищал. А он устраивал все больше и больше различных праздников по всей стране, митингов в свою поддержку, концертов. Он все больше и больше говорил. Везде. Один говорил. А все покорно слушали. Он учил всех всему. Он все знал: в спорте, в музыке, в строительстве, в культуре. И чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну как тьма. На всех каналах ТВ и во всех СМИ — красота.

В стране росла смертность, особенно детская. А он строил для своих собак «собачарни» — лучше, чем жилье румын, тех, которые по конституции являются хозяевами в своей стране.

Во Дворце весны, где жил Чаушеску с женой Еленой, было 80 комнат. В 2016-м бывшую резиденцию открыли для посещения туристов. Фото Vadim Ghirda / AP

Он веселился. Множились спецслужбы. Для личной охраны и подавления возмущающихся. Тюрьмы заполнялись говорящими правду. Им затыкали и заливали рты. Наверное, он думал, что так будет всегда. До бесконечности. Однако народ поставил точку. Хотя? Спецслужбы в первые же дни выступления народа начали расстреливать и подавлять активность. Не помогло.

«Расстрел — это и была справедливость от народа»

На сторону народа перешла армия. Армия выступила против ГБ и всех прочих спецслужб. И победила. Армия была с народом. Народ выступил с единым посылом для всех: «Мы требуем справедливости!» и «Такое не должно повториться!». Расстрел — это и была справедливость от народа.

По всей стране рушились памятники Ленину. Его считали основным злом. Началом зла. После расстрела вскрылись многие факты правления клана и его приближенных. Десятки величественных дворцов. Драгоценности. Связи с международной мафией. Разграбление всех ценностей страны. Вывоз капитала за пределы и большие счета в банках. Руководители и правящая верхушка разбегались кто куда мог. Уносили не только ноги, но и награбленное. Вывозили себя и своих родных. Другие на местах перекрашивались и приспосабливались под новые веяния. Приспособленцы, коих везде и всегда хватает. Как хамелеоны. Они выжидали своего часа. Чтобы вновь войти во власть и начать грабить. Просто они затихарились.

«Дети и внуки тех, кто был и при Чаушеску руководителями на местах, вернулись во власть»

Сегодня на дворе 2018 год. Бушует и волнуется народ Румынии. Сотни тысяч на площадях опять сегодня. Чего они хотят? Остановить ограбление страны. Коррупция страшнейшая. Народ нищает. Все бегут из страны. Все идет по кругу. А знаете почему? Тогда, в 1989 году был не конец правления клана. Это было начало нового пути. Коммунизм спрятался. И готовился к своему часу.

Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений

Знаете кто сегодня у власти? Дети и внуки тех, кто был и при Чаушеску руководителями на местах. Те, кто убежали, спрятались и затихарились. Чтобы опять вернуться во власть лет через 20. И жить так — как их деды. Они вернулись. Встроились во власть — и все начало повторяться. Революция 1989 года не поставила окончательную точку. Она растянулась по времени. Не была проведена окончательная люстрация тех, кто грабил и издевался тогда вместе с кланом Чаушеску. Думали, что все изменились и больше так не будут. Еще как будут! Их же не тронули. Пожалели.

Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги — гигантский румынский флаг.

Они не жалеют. Они возвращаются. И не просто возвращаются, а хотят жить как их предки. Большие хоромы, арены, концерты и митинги в их поддержку.

Вам это ничего не напоминает? Вы думаете, все будет справедливо, когда рухнет клан? Все поменяется на один взмах руки? Мы погрязли в этом дерьме на многие десятилетия. Путь тяжелый. Однако, чем раньше начнем — тем быстрее увидим конец. И каждый должен ответить. Каждый. Ибо прощение вернет все назад.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип