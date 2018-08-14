«Гомсельмаш» теряет контроль над главным сборочным предприятием в России 1 14.08.2018, 9:53

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Российский партнер судится за контрольную долю.

Арбитражный суд Брянской области принял к рассмотрению иск российской компании, которая «понуждает» белорусское объединение продать ей контрольный пакет акций в совместном предприятии «Брянсксельмаш», пишет zautra.by.

Соответствующая информация размещена на сайте арбитражных судов России. «Завтра твоей страны» уже писал об этом иске, в случае удовлетворения которого крупнейший белорусский производитель сельскохозяйственной техники может утратить контроль над своей главной сборочной площадкой на российском рынке – компанией «Брянсксельмаш».

Российский партнер судится за контрольную долю «Гомсельмаша» в совместном предприятии

«Брянсксельмаш» – это совместное предприятие, которое было создано в 2005 году для сборки сельскохозяйственной техники гомельского объединения для российских потребителей. С 2016 года техника продвигается в России под брендом «Десна-Полесье».

Холдингу «Гомсельмаш» изначально принадлежит 51% доли в совместном предприятии, которое входит в число лидеров на комбайновом рынке России. Остальные его акции распределены между российскими партнерами. В частности, 47,34% акций владеет бывший заместитель руководителя администрации Брянска Леонид Гранки, 1,66% акций принадлежат возглавляемой им компании «Брянсксельхозмаш».

В конце июня этого года именно компания «Брянсксельхозмаш» обратилась в Арбитражный суд Брянской области с иском к «Гомсельмашу». Российское предприятие пытается через суд обязать гомельский холдинг продать 2% акций ЗАО СП «Брянсксельмаш» за 602 тыс. российский рублей. В случае удовлетворения этого иска Леонид Гранкин и его партнеры получат контрольный пакет брянского производителя комбайнов.

Как следует из документов дела, при первой подаче иска Арбитражный суд Брянской области не принял его, сославшись на «нарушения требования» нескольких статей российского арбитражного процессуального кодекса. Через месяц истец, исправив документы, повторил попытку, и суд принял его иск к рассмотрению и возбудил производство по делу.

На этой неделе, 15 августа, в Арбитражном суде Брянской области состоятся собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.

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Отметим также, что к судебному заседанию дочерняя компания «Гомсельмаша» подходит без своего руководителя: генеральный директор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев в начале июля был задержан правоохранителями Беларуси по подозрению в коррупции.

Следственный комитет подтвердил эту информацию, хотя на официальном сайте «Брянсксельмаша» Сулеев по-прежнему значится как генеральный директор совместного предприятия.