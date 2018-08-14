Кто в Беларуси останется без пенсий? 3 14.08.2018, 10:10

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Фото: bymedia

Денег работающих может просто не хватать на всех пенсионеров.

Всякий раз, заглядывая в зарплатный расчетник, мы видим в нем графу «отчисления в пенсионный фонд». Правда, по этим, как правило, небольшим цифрам, сложно сказать: сколько денег будет на руках каждый месяц, когда вы закончите работать, пишет tut.by.

Журналисты подготовили «шпаргалку» будущего пенсионера.

Что из себя представляет пенсионная система в Беларуси?

Принцип, по которому распределяются деньги для пенсионеров в нашей стране, называется солидарным. Если говорить просто: те, кто еще трудится, своими отчислениями обеспечивают жизнь тех, кто уже «закрыл» свою трудовую книжку. Из нашей зарплаты в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) уходит 1%, а наниматель (например, ваша фирма) от общего фонда оплаты труда работников перечисляет еще 28%. Эти деньги нигде не накапливаются, а распределяются среди тех, кому пенсия положена уже сегодня. По сути, мы платим пенсию своим родителям, нам будут платить наши дети и так далее.

Почему пенсии так редко повышают?

Потому что повышают пенсии только при наличии средств в бюджете. Как правило, происходит это два раза в год. К тому же, чиновники ориентируются на среднюю зарплату по стране и то, как она растет.

К сожалению, выплаты нынешним пенсионерам нельзя назвать большими. Например, средняя пенсия по возрасту в августе должна составить 364,2 рубля — это около 38% от средней зарплаты.

От чего зависит размер именно моей пенсии?

Отчисления в ФСЗН из зарплаты не влияют на конечный размер пенсии напрямую. Точный размер ваших выплат вам рассчитают, когда вы достигнете пенсионного возраста.

Чтобы получать пенсию по возрасту, нужно отработать определенное количество лет. Сейчас минимальный трудовой стаж каждый год растет на 6 месяцев и в 2025 году составит 20 лет. Отметим, это 20 лет официальной работы с отчислением взносов в ФСЗН.

Второй важный показатель, от которого зависит размер будущей пенсии, это ваш индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ). Вот здесь уже будет учтена именно ваша зарплата и ее соотношение со средними заработками других белорусов. Разумеется, на размер пенсии повлияют и продолжение работы после достижения пенсионного возраста, а также инвалидность и другие обстоятельства.

Как узнать, какая пенсия светит именно мне?

Примерно прикинуть, на что вы будете жить после того, как закончите свою трудовую деятельность, можно уже сейчас. На портале социальной защиты для этого есть специальный калькулятор. Вбиваешь в него минимум параметров (пол, количество отработанных к достижению пенсионного возраста лет, индивидуальный коэффициент заработка) — и получаешь результат.

Сразу скажем, расчеты примерные. Стаж посчитать легко — все мы знаем, сколько лет уже работаем, сколько — учились в вузе или сидели в декрете (эти годы в зачет не пойдут) и знаем, сколько нам осталось до пенсии. А вот с подсчетами «зарплатного» коэффициента дело обстоит сложнее.

Вам нужно оценить величину собственного заработка (до уплаты налогов) за последние 20−25 лет работы в сравнении со средней зарплатой по республике. Если зарплата была на уровне средней, то индивидуальный коэффициент заработка ориентировочно составит 1, если в два раза выше средней — ИКЗ составит 2, наполовину ниже средней зарплаты — 0,5.

Например, женщина с высшим образованием, которая отработала 33 года, отсидела полностью декретный отпуск и получала среднюю зарплату по стране, может рассчитывать на 316 рублей пенсии.

При этом, с 2016 года ИКЗ ограничивается пятикратной заработной платой. То есть, даже если зарплата у вас была очень большая, коэффициент не может быть больше

Я могу остаться без пенсии?

Если мало работали или не работали совсем — практически. Таким людям в Беларуси будут платить минимальную трудовую пенсию (в районе 25 долларов). Но просто ходить на работу мало: важно, чтобы наниматель (или вы сами, если вы оформлены как ИП) делал положенные отчисления в ФСЗН. Именно эти годы и пойдут в зачет страхового стажа. Если же вы, например, не работали или трудились неофициально, рассчитывать, что эти годы посчитают, не стоит.

Напомним, в страховой стаж не засчитывают учебу, службу в армии, декретные отпуска и некоторые другие периоды.

Я могу проверить, делает ли положенные отчисления на будущую пенсию наниматель?

Можете. К сожалению, иногда бывает и такое, что человек работает, а взносы за него наниматель не платит. То есть, зарплату вы получаете и возможно даже и неплохую, а вот на пенсионный счет ни копейки не поступает. Но для начисления пенсии должно совпасть именно два параметра — официальная работа и отчисления в ФСЗН.

Чтобы проверить, все ли в порядке, нужно обратиться в районный отдел Фонда соцзащиты по месту жительства или по месту нахождения организации, в которой вы работаете. По крайней мере, с того момента, как в стране появился индивидуальный (персонифицированный) учет — это произошло 1 января 2003 года — эти сведения в наличии будут. Если увидели, что наниматель не платит, срочно выясняйте у него, когда он погасит долги. Ну и решайте, стоит ли продолжать работать на него дальше.

Стоит рассчитывать на пенсию от государства?

С одной стороны, солидарная пенсионная система может показаться комфортной для работника. Не нужно самому заниматься пенсионными вопросами. Но все бы хорошо, если бы не демография. Беларусь, как и весь мир, стареет. Сейчас на 10 работников приходится 4 пенсионера. По прогнозам, через 20 лет соотношение будет 10 к 6. Это значит, что денег работающих может просто не хватать на всех пенсионеров.

Чтобы как-то снизить нагрузку на работающих и не допустить падения пенсий, было решено постепенно поднимать пенсионный возраст. Напомним, скоро женщины в нашей стране должны будут работать до 58 лет, мужчины — до 63. Не исключено, что в будущем и эти цифры пересмотрят в сторону увеличения.