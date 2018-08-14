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«За два года сбросила 60 килограммов и переплыла Босфор»

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  • 14.08.2018, 10:18
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Светлана Коростелева
Фото: Александр Ружечка

Как белоруска два года назад решила изменить свою жизнь и преуспела в этом.

Светлана Коростелева — директор кадрового агентства «Квадрат», работает в сфере подбора кадров более 20 лет. Имеет три высших образования. Два года назад решила изменить свою жизнь и преуспела в этом — как говорится, результат налицо! Свою история она рассказала onliner.by:

- Есть такой «жизненный совет»: в кризисной ситуации в первую очередь качай попу. Кризис пройдет, а попа останется. Если говорить грубо, в какой-то момент эта «мудрость» очень удачно вписалась в происходящее в моей жизни. В результате за полтора года я сбросила более 60 килограммов и переплыла пролив Босфор. Это рассказ не о потерянных килограммах, а скорее о любви к себе и одном из самых важных проектов в нашей жизни.

Можно сказать, что у меня глобальные изменения начались ровно так же, как это происходит у большинства людей. Я созрела для этого, плюс сошлись обстоятельства: сложности в личной жизни наложились на трудности, которые возникли на работе в результате экономического кризиса в стране. Все сыпалось по цепочке, как костяшки домино, и казалось, что лучшего способа не существовало, чем опуститься на дно и, оттолкнувшись от него, попробовать выплыть.

Я жила с лишним весом около 30 лет, два года назад весила почти 130 килограммов. Борьба с лишними граммами и килограммами у меня продолжалась, мне кажется, всю жизнь — с переменным успехом: удавалось сбросить 30 килограммов, но после я набирала 35. Работая всю зиму над собой и достигая результата, я расслаблялась летом — и килограммы вновь возвращались сторицей.

Поэтому я понимаю тех, у кого не получается похудеть. Хотя, наверное, правильно было бы не сужать все лишь к потерянным килограммам и говорить об оздоровлении вообще. Так вот, искренне понимаю тех, кто пытается поправить свое здоровье, но у них с первого раза ничего не выходит. Это адский труд, требующий концентрации, целеустремленности и самоконтроля. Тех, кто надеется на «чудесное исцеление», ждет разочарование.

Я обошла больше десяти врачей — некоторые из них защитили диссертации на тему похудения. Не скажу, что советы, которые они мне давали, были бестолковыми, наверняка многое, о чем говорили медики, близко к истине. Но в силу тех или иных обстоятельств мне это не помогло.

Двенадцать лет назад я пришла к эндокринологу, который написал мне на бумажке программу диеты: необходимо укладываться в определенное число калорий ежедневно, съедать ограниченное количество жира и белка (описывать эту диету я не буду специально, чтобы у вас не возникало искушения воспользоваться «секретом успеха», ведь давно доказано, что у каждого он будет индивидуальным). Бумажка эта пролежала у меня без дела десятилетие, реализовать написанное в ней я решила полтора года назад. И оказалось — работает!

Напомню, что я решила серьезно взяться за свое здоровье на фоне определенных жизненных неурядиц. То есть не в самое удобное время для перемен, но одновременно в период, когда этих перемен в жизни хочется особенно остро.

Меня сильно собрала и мотивировала концепция, которую озвучила мне одна умная знакомая. Она сказала: «Наше тело — это проект, которым мы занимаемся ежеминутно с рождения и до смерти. Так почему мы готовы вкладывать все силы в проекты, от которых зависит наша карьера, и забываем о проекте, от которого зависит наша жизнь?»

Возникла уверенность, что в этот раз мое желание сделать себе хорошо уже не остановить. Сначала я прошла множество врачей, сдала десятки анализов и получила на руки полную картину своего состояния. К похудению подошла с учетом всех диагнозов, что позволило не только терять килограммы, но и избавляться от множества болячек, которые хронически донимали меня долгие годы. На это потратила много денег, нервов и времени, но не жалею ни об одном рубле или минуте. Досадно только то, что я не решилась на все это раньше лет на 20—30.

Я завела дневник питания и педантично записывала в него каждую употребленную калорию. До сих пор считаю, что это было одной из важных составляющих успеха. Немалую роль сыграли гаджеты: умные весы (определяющие не только массу, но и состав тела) и фитнес-браслет делают процесс оздоровления более увлекательным, ведь ты воочию наблюдаешь малейшие изменения в своем организме.

Первоначально я мечтала похудеть до 100 килограммов. Цифра казалась пугающе маленькой. Мне удалось достигнуть намеченного немногим меньше чем за полгода. А дальше автоматически захотелось чего-то большего. Я поняла, что хочу еще сделать что-то важное и нужное для себя. И здесь в голове сложились два образа.

Первый: давным-давно, еще в студенческие годы, я регулярно проходила в институте мимо стенда, посвященного победителям соревнований по плаванию, — счастливые улыбающиеся люди, море, брызги воды. Как сейчас помню, что меня волновала сама атмосфера, которую создавал этот стенд.

Второй: несколько лет назад во время конференции для топ-менеджеров я практически случайно записалась на часовой мастер-класс бизнесмена, получившего звание Ironman, — он увлеченно рассказывал, как конвертировать свои успехи в спорте в удачное ведение бизнеса.

Это была как минимум сотая бизнес-конференция такого рода в моей жизни, я прочитала море книг, посвященных стратегии, бизнес-процессам, мотивации, планированию, и, говоря по правде, не надеялась на некое озарение. Пришла посидеть, чтобы убить время, потому как ничего интереснее на этот момент не нашла.

Но при этом я была в шоке от открытий, которые для себя сделала. Это была история о человеке с солидным избыточным весом, который, решившись на подвиг (иначе это назвать нельзя), купил себе на следующий год слот на одном из беговых полумарафонов, сообщил о своем решении всем близким (они, конечно же, покрутили у виска) и уже назавтра начал тренироваться. И он пробежал! Он выполнил за год то, что казалось ему и окружающим невозможным за полжизни.

И вот в один из тяжелых дней я совместила первое и второе: решила поставить перед собой цель переплыть пролив Босфор и нашла единомышленников. Слоты на заплыв через Босфор разыгрывались 4 января ночью. К слову, купить слот на Босфор — тот еще квест! Это как выиграть миллион в лотерею: в этом году 2400 слотов для участников из 56 стран мира разлетелись за 14 минут! Из белорусской близкой мне плавательной тусовки, мечтающей совершить это достижение, повезло мне и еще двум любителям плавания. На всю Беларусь было продано около 30 слотов, но это с учетом того, что часть из них раскупается предприимчивыми россиянами и украинцами. В результате я оказалась членом белорусской команды из 17 человек, вместе с которыми мы и отправились покорять Босфор 22 июля 2018 года.

Спорт стал одной из самых важных частей моей жизни. Только представьте: в определенный период у меня проходило 8 тренировок в неделю: плавание, большой теннис и танцы. Причем плавала я, готовясь к Босфору, по 2—3 часа, порой даже пугая администраторов бассейна, которые были уверены, что плавать так долго — выше моих сил.

Часто слышу от людей, что у них нет времени заниматься спортом, и поэтому еще раз акцентирую ваше внимание: я занималась восемь раз в неделю. Вы точно не сможете найти пару часов для двух занятий?

В какой-то момент стало понятно, что мечта переплыть Босфор — это уже не мечта, а вполне реальный план, который в итоге я сумела реализовать месяц назад.

Сегодня я совершенно другой человек, это заметно и визуально — мой вес 63 килограмма. Недавно, взлетев по лестнице на четвертый этаж и даже не запыхавшись, я с ужасом вспомнила, как еще 2 года назад с трудом и отдышкой преодолевала один лестничный пролет. Я смотрю на профессиональных атлетов-олимпийцев и думаю о том, что они буквально живут для того, чтобы заниматься спортом. А мне надо заниматься спортом, чтобы просто нормально жить. У кого мотивация сильнее?

Конечно же, тренироваться хочется не всегда. Естественно, что рано или поздно лень пытается пригвоздить тебя к дивану. В такой момент я закрываю глаза и даю себе обратный отсчет: «Три, два, один… Я побежала!» В коридоре всегда стоят кроссовки и собранная для тренировки форма, беру ее, выхожу на улицу, а дальше все происходит само собой.


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