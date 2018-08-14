Лявон Вольский написал картину для священника из Друи 14.08.2018, 11:00

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Все знают Вольского как харизматичного музыканта, но не менее талантлив он и как художник.

Звезда белорусского рока (и выдающийся художник) Лявон Вольский создал полотно «Крушня » специально для настоятеля католического Троицкого прихода в Друе кс. Сергея Суриновича, пишет krynica.info.

Работа была передана Вольским в Друю во время IV Международного художественного пленера, который проходил со 2 по 12 августа с участием ряда знаменитых отечественных художников, работающих в разных жанрах: от классического реализма до концептуальной абстракции.

Планировалось, что Лявон Вольский посетит Друю лично и выступит перед художниками с небольшим концертом, но планы изменила занятость музыканта. В качестве вклада в создание Друйской коллекции, которая формируется из произведений ежегодных пленеров, рок-музыкант передал кс. Сергею Суринович «Крушню», занявшую центральное место на вернисаже, которым 12 августа закончился пленер.

Участие в пленерах в форме творческих выступлений знаменитых творцов – традиция Друйских форумов живописи. В прошлые годы к художникам приезжали Пит Павлов, Владимир Некляев, Адам Глобус. В этом году кс. Сергей Суринович решил сохранить камерную атмосферу – художники работали без визитов блестящих гостей, результатом стали более сотни созданных полотен, которые уже увидели почти тысяча посетителей.

Интерес зрителей к полотнам обусловлен, среди прочего, и большим количеством туристов, которые съезжаются в августе в Браслав на отдых на знаменитые озера. Узнав о возможности увидеть работы живописи в старинных стенах монастыря, гости из разных уголков Беларуси и из других стран посещают Друю.

- Очень рад, что работа Лявона Вольского стала жемчужиной коллекции. Все знают Вольского как харизматичного музыканта, но не менее талантлив он и как художник. Очень рад возможности познакомить друйскую молодежь и с этой стороной его творчества, – рассказывает кс. Суринович.