Белорус пытался провести в Польшу 22 тысячи сигарет в книжных полках

Белорус пытался провести в Польшу 22 тысячи сигарет в книжных полках1
- 14.08.2018, 12:29
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В отношении контрабандиста начато расследование.
Более 22 тысяч нелегальных сигарет пытался провести из Беларуси в Польшу гражданин нашей страны, передает «Радыё Рацыя».
Контрабанда оценивается в несколько тысяч злотых, ее обнаружили сотрудники польских служб в пункте пропуска в Бобровниках.
— Сотрудники из отдела таможни в Бобровниках, во время осмотра белорусского буса, перевозившего посылки в Великобританию, заинтересовались коробками, в которых находились деревянные книжные полки. После проверки сканерами оказалось, что внутри каждой из полок спрятаны сигареты, — сообщает руководитель пресс-службы Подляшского таможенного управления в Белостоке Матей Чернецкий.
Сигареты попали на склад таможенного отдела в Бобровниках. Водитель буса был допрошен. В отношении гражданина Беларуси начато расследование, которое проводит Подляшская таможенно-налоговая служба в Белостоке.