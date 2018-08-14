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Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

  • 14.08.2018, 13:05
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Ограничительные меры затронут крупнейшие банки и госдолг РФ.

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против банков и госдолга России.

Санкции ввели против Сбербанка, ВТБ банка, Газпробанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Если законопроект примут, эти банки не смогут проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Документ также предполагает фактический запрет на операции с российским госдолгом.

В третьей главе законопроекта сенаторы предлагают наказывать российские власти за производство и применение химоружия, так как они сознательно использовали» нервно-паралитическое вещество «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Россию также обвинили в нежелании убедить президента Сирии Башара Асада прекратить использование химоружия.

2 августа сенаторы от Республиканской и Демократической партий США внесли законопроект о новых санкциях против России. Ограничения предлагали ввести за «вмешательство» Кремля в американские выборы президента в 2016 году.

8 августа газета «Коммерсантъ» опубликовала фрагменты текста из законопроекта. На фоне новостей о новых антироссийских санкциях обвалился рубль, на Московской бирже также обвалились котировки Сбербанка.


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