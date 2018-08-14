Константин Эггерт: Это настоящая гонка вооружений, сравнимая только с эпохой Рейгана 2 14.08.2018, 13:45

2,000

Константин Эггерт

Фото: RFE/RL

Кремлю срочно следует обратиться к Михаилу Сергеевичу.

«Ну вот значит, посмотрел я выступление Трампа в Форте Драм, на базе 10-й горнострелковой дивизии. Он там подписал Закон имени Джона Маккейна (того самого) — о выделении 700 миллиардов долларов на модернизацию армии США», - пишет в «Фейсбуке» политический обозреватель и публицист Константин Эггерт.

«Главные направления — создание космических войск, полный апгрейд системы противоракетной обороны, кибероружие, производство и модернизация самолетов невидимок «Стелс». Плюс большое повышение зарплаты военным и вливания в программу строительства жилья для них.

Это настоящая гонка вооружений, сравнимая только с началом 80-х и эпохой Рейгана. Я бы на месте Кремля и Смоленской обратился бы к Михал Сергеичу и экс-министру Бессмертных, дай им Бог крепкого здоровья. Они могут поделиться опытом срочной разрядки международной напряженности под угрозой игры на раздевание до трусов. Иначе НДС будет 30%, а пенсии отменят вовсе.

Повышение «денежного довольствия» (так правильнее), кстати, тоже фактор — потенциально привлекает умных и лучше образованных.

В дополнение к речи Трампа: В оборонном бюджете США на 2019 год, который подписал президент США Дональд Трамп содержится положение, в соответствии с которым администрация США обязана в течение трех месяцев представить список лиц, которые якобы связаны с российской разведкой, которые могут попасть под действие американских санкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

В частности, в документе говорится о том, что спустя 90 дней после его вступления в силу в конгресс США должен быть направлен отчет, включающий в себя список лиц, которые якобы связаны с разведкой России и оборонным сектором страны, в отношении которых могут быть введены санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».