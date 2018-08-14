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Какие вакцины вводили ребенку, который умер после прививки в Ганцевичах

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  • 14.08.2018, 13:39
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Главврач больницы прокомментировал ситуацию.

Двухмесячному мальчику, который умер в Ганцевичском районе после прививки, вводили две вакцины. По словам Вадима Сошко, главврача Ганцевичской ЦРБ, ежедневно делали такие прививки и другим детям. До этого случая никогда проблем из-за этого не возникало, сообщает tut.by.

13 августа в Ганцевичской больнице умер двухмесячный Кирилл, которого бригада скорой привезла из фельдшерско-акушерского пункта. Отец ребенка сообщил: сыну стало плохо после плановых прививок.

— Здоровым деткам проводится вакцинация в два, три, четыре месяца вакциной «Эупента», плюс вакцина против полиомиелита (ИПВ), — поясняет Вадим Сошко, главврач Ганцевичской ЦРБ. — Первая вакцина корейская, вторая — французская.

На сайте Быховской ЦРБ сообщается, что «Эупента» — комбинированная пятикомпонентная вакцина. Используют ее для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции.

В понедельник, 13 августа, в Ганцевичском районе данные препараты вводили двум малышам. Со вторым ребенком, говорит специалист, все в порядке. Для подстраховки его госпитализировали в Барановичскую детскую городскую больницу.

— Все медработники на нервах, мы ведь тоже люди и, как и все, также переживаем любую человеческую боль, — не скрывает эмоций собеседник.

Вадим Сошко рассказывает, что сейчас использовать эти две вакцины в больнице прекратили. Партии изымают и будут проверять.

— В год в мире от анафилактического шока умирает десять тысяч человек, — продолжает собеседник. — Такое случается во всем мире.

Специалист точно не помнит, когда препараты, которые вводили ребенку, появились у медиков Ганцевичской ЦРБ. В стране, предполагает, их используют с января 2017-го.

— Мы детей прививаем ежедневно, но не было таких случаев, — описывает он ситуацию. — Вакцинирование проводят опытные медработники, перед этим они всегда осматривают ребенка. Все в присутствии родителей. Так было и в этот раз.

Вадим Сошко еще раз выражает соболезнования родителям.

— Это горе для любого человека. Не только для родителей, но и для медиков, — говорит Вадим Сошко.

По информации Минздрава, использование серии иммунобиологических средств, которые вводили малышу, приостановлено по всей стране.

— Сейчас в Ганцевичах находится специальная комиссия министерства здравоохранения, — говорят в пресс-службе ведомства. — Специалисты призваны установить, что произошло.


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