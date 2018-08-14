закрыть
14 августа 2018, вторник, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Отпуск-2018: появилось очень много дешевых авиабилетов по Европе

  • 14.08.2018, 13:58
  • 1,628

Недорогие способы уехать из серой повседневности.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

У Ryanair распродажа. Опять

Лоукост Ryanair устроил очередную распродажу билетов с вылетами из Каунаса, Паланги и Вильнюса. Например, из Каунаса в Копенгаген можно улететь за 10 евро, из Паланги в Лондон – за 18 евро, а из Вильнюса в Барселону – за 33 евро. Это, конечно, не все направления. Вылеты из Каунаса журналисты вынесли на картинку вверху, а рейсы из Паланги и Вильнюса проверяйте на сайте. Из Польши, кстати, тоже можно улететь.

И еще одна распродажа. Опять лоукост

Испанская авиакомпания Volotea тоже запустила небольшую распродажу своих и так недорогих билетов. Как долго дешевые билеты будут в общем доступе, неизвестно. Но это не так важно, если покупать прямо сейчас. А прямо сейчас можно купить билеты в Италию, Францию, Испанию, Австрию, Хорватию, Чехию, Германию, Грецию. Есть даже направления в Люксембург, Албанию и Ирландию.

Стоимость билетов начинается с 15 евро. Есть еще за 19, 20 и 29 евро, а самый дорогой билет – в Вену – стоит почти 36 евро.

А улететь в Барселону и вернуться в Варшаву можно за 46 евро

Wizz Air предлагает слетать в декабре в Барселону и вернуться обратно за 46 евро. Или за 25 евро, если вы член клуба авиакомпании. Самые дешевые билеты доступны с вылетом 6 и 8 декабря и возвратом 13 декабря.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип