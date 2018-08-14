Отпуск-2018: появилось очень много дешевых авиабилетов по Европе 14.08.2018, 13:58

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Недорогие способы уехать из серой повседневности.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

У Ryanair распродажа. Опять

Лоукост Ryanair устроил очередную распродажу билетов с вылетами из Каунаса, Паланги и Вильнюса. Например, из Каунаса в Копенгаген можно улететь за 10 евро, из Паланги в Лондон – за 18 евро, а из Вильнюса в Барселону – за 33 евро. Это, конечно, не все направления. Вылеты из Каунаса журналисты вынесли на картинку вверху, а рейсы из Паланги и Вильнюса проверяйте на сайте. Из Польши, кстати, тоже можно улететь.

И еще одна распродажа. Опять лоукост

Испанская авиакомпания Volotea тоже запустила небольшую распродажу своих и так недорогих билетов. Как долго дешевые билеты будут в общем доступе, неизвестно. Но это не так важно, если покупать прямо сейчас. А прямо сейчас можно купить билеты в Италию, Францию, Испанию, Австрию, Хорватию, Чехию, Германию, Грецию. Есть даже направления в Люксембург, Албанию и Ирландию.

Стоимость билетов начинается с 15 евро. Есть еще за 19, 20 и 29 евро, а самый дорогой билет – в Вену – стоит почти 36 евро.

А улететь в Барселону и вернуться в Варшаву можно за 46 евро

Wizz Air предлагает слетать в декабре в Барселону и вернуться обратно за 46 евро. Или за 25 евро, если вы член клуба авиакомпании. Самые дешевые билеты доступны с вылетом 6 и 8 декабря и возвратом 13 декабря.