В Лондоне задержали водителя, наехавшего на прохожих у здания парламента 14.08.2018, 13:16

Фото: EPA

20-летний водитель подозревается в терроризме.

В Лондоне 14 августа автомобиль врезался в ограждение вблизи здания парламента Великобритании (Вестминстерского дворца), травмировав нескольких прохожих.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала водителя. Медики сообщили о госпитализации двух человек с незначительными травмами.

20-летний водитель задержан по подозрению в терроризме.

Он находится под стражей в одном из полицейских участков южного Лондона.

Задержанный находился в авто один. Оружия ни при нем, ни в автомобиле не было. На месте происшествия остаются полицейские, кордоны не снимали. Несколько улиц перекрыты, станция метро Westminster закрыта.

"На данном этапе мы рассматриваем [произошедшее] как террористический инцидент, основное расследование ведет управление по борьбе с терроризмом", – сообщили в полиции.

В Скотланд-Ярде предупредили, что в ближайшее время в центре Лондона и близлежащих районах может появиться больше полицейских.

Корреспондент телеканала Sky News Марк Уайт сообщил в Twitter, что в результате наезда пострадали больше чем два прохожих.