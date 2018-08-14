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Тумилович: Если минское «Динамо» будет в Питере действовать так же спокойно, все сложится нормально

  • 14.08.2018, 13:49
Геннадий Тумилович
Фото: fcle.ru

А есть ли у «Зенита» шансы – покажет игра.

Экс-голкипер и спортивный директор минского «Динамо» Геннадий Тумилович считает, что у команды очень хорошие шансы на проход в раунд плей-офф Лиги Европы, передает «Прессбол».

– Что скажете об ответном матче? Семак на пресс-конференции уверенно сказал, что шансы у «Зенита» есть.

– Сомневаюсь в благоприятном для питерцев исходе. Во-первых, команда ничего не показала в Минске. Во-вторых, матч пройдет без зрителей. Все-таки зенитовские болельщики – красавцы, такую поддержку мало где встретишь. Это большой минус для обеих команд, но в первую очередь для хозяев. Да и динамовцев лишили возможности сыграть на большой арене. А есть ли у «Зенита» шансы – покажет игра. Если гости будут действовать так же спокойно, как дома, все для них должно сложиться нормально. А вдруг «Динамо» загонят в свою штрафную или тем более оно пропустит быстрый гол – будет сложно, – волнуется Тумилович.

В первом матче «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0. Ответная игра пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский» и начнется в 20.00 по белорусскому времени. На матч пустят до 200 белорусских болельщиков.


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