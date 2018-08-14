Экономика Польши во втором квартале этого года значительно выросла 14.08.2018, 15:35

Фото: charter97.org/Иван Межуй

ВВП страны-соседки Беларуси во втором квартале вырос более чем на 5%.

Экономический рост в Польше во втором квартале составил 5,1%, относительно показателей за аналогичный промежуток прошлого года. Как передает «Радио Польша», об этом сообщает польское Главное статистическое управление.

Ведущий экономист банка Societe Generale Ярослав Янецкий подчеркивает, что это второй подряд квартал с положительной динамикой роста ВВП, превышающей 5%. Он отмечает, что эти данные внушают оптимизм при том, что экономический рост не сопровождается высокой инфляцией.

Эксперт добавляет, что эти данные являются предварительными, и пока не известно, как сформировалась модель экономического роста.