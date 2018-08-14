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Бобруйский фотограф сделал сказочно красивые снимки звездопада

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  • 14.08.2018, 17:56
  • 1,592
Фото: Валентин Валентинов

В последние несколько ночей жители Земли могли любоваться метеорным потоком Персеиды.

В последние несколько ночей земляне, не исключая и белорусов, могли любоваться весьма красивым явлением — метеорным потоком Персеиды. В последние несколько ночей земляне, не исключая и белорусов, могли любоваться весьма красивым явлением — метеорным потоком Персеиды, одним из самых, если не самым прекрасным звездопадом года, пишет mogilev.online.

Бобруйский фотограф Валентин Валентинов решил не упускать шанса запечатлеть такую прелесть и сделал отличные фотографии звездного неба в эти ночи. Любуйтесь:

Фото: Валентин Валентинов

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