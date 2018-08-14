Детективная история Валерий Карбалевич

14.08.2018, 18:19

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Валерий Карбалевич

Чем обусловлена мистическая симпатия Лукашенко к поверженным диктаторам?

С первых лет правления Лукашенко уборочная страда на несколько недель становилась главным общественным событием в стране. Вроде и сейчас Лукашенко ездит по полям, проверяет, контролирует, учит, призывает, угрожает. Но за долгие годы эта повторяющаяся картина превратилась в обыденную рутину.

На скучном фоне случились события, напоминающие политический детектив с лихо закрученным сюжетом, загадками, неожиданной развязкой.

Прежде всего, на прошлой неделе всю почтенную белорусскую публику взволновал фейк о здоровье главы государства. Информацию распространил российский телеграм-канал «Незыгарь», в ночь на 30 июля сообщивший: «В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт». Эту сенсационную «новость» перепечатали многие СМИ, причем не только в Беларуси, она стала активно обсуждаться в социальных сетях.

Прежде всего, возникает натуральный вопрос: зачем был нужен этот фейк российскому ресурсу? Самый вероятный ответ состоит в том, что это психологическая атака Москвы на А. Лукашенко в преддверии его предстоящей встречи с В. Путиным в Сочи.

Другое дело, почему информационный вброс вызвал такой бурный интерес у публики. Конечно, во всем мире вопрос о здоровье Лукашенко страны вызывает большое внимание.

Но РБ — особый случай. А. Лукашенко является политическим долгожителем, уже 24 года он руководит государством. Еще более важно, что в Беларуси функционирует персоналистский режим. В руках Лукашенко сосредоточена абсолютная власть, вся политическая система сводится к институту президента, точнее даже, к его персоне. В белорусском массовом сознании судьба Беларуси отождествляется с судьбой Лукашенко.

Кроме того, поскольку легальных механизмов смены власти у нас не существует, вопрос о здоровье единоличного правителя становится единственным фактором, с которым связываются перемены в стране.

Интернет дает возможность быстро и широко распространять информацию, особенно ту, которая претендует на сенсацию. Поэтому неудивительно, что на несколько дней вся страна напряглась.

Вполне понятно, что власти поспешили опровергнуть фейк. Уже 30 июля пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала появившуюся информацию «бредом».

Но значительная часть аудитории не поверила ей, ожидала увидеть живого и здорового самого Лукашенко. В первый рабочий день новой недели 30 июля тот не появился на публике, только подогревая слухи. Возможно, президент сознательно выдерживал паузу, наблюдая за реакцией. Лишь 31 июля ТВ показало президента, принимающего главу Минской области. А на следующий день А. Лукашенко, находясь в поле, изволил пошутить над своим здоровьем и даже предложил журналистам его пощупать.

Шутка получилась грустная, вся почтенная публика глубоко выдохнула и страна вернулась к уборочной кампании.

Однако параллельно с этим фейковым информационным вбросом развивался еще один детективный сюжет, больше похожий на злой сарказм, чем на шутку.

Еще не успел угаснуть скандал с предоставлением статуса беженца бывшему министру обороны Украины, экс-послу в Беларуси Михаилу Ежелю, которого заочно судят в Киеве за разворовывание бюджетных денег, как грянула новая скандальная история, очень похожая на политический детектив.

27 июля белорусские СМИ сообщили о мероприятии по запуску строительства завода ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». В торжествах участвовали высокие государственные чиновники, в частности вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Директором этой компании является Даниил Урицкий, фотография которого появилась в средствах массовой информации.

И вот тут знающие люди узнали в нем бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, сбежавшего из страны после событий 2010 года. На родине политик заочно осужден на пожизненный срок за соучастие в убийстве, покушении на убийство, злоупотребление служебным положением и другие преступления.

И уже 28 июля в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали Временного Поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова и выразили решительный протест. 30 июля появилось сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Кыргызстана, что та продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, который проживает в Минске под фамилией Даниил Урицкий.

Дружелюбное отношение белорусских властей к опальным политикам из стран, в которых существуют авторитарные режимы, — явление известное. Давно замечена некая трудно объяснимая с рациональной точки зрения, роковая, мистическая симпатия Лукашенко к поверженным диктаторам.

Он высказывал готовность предоставить политическое убежище лидеру Югославии Слободану Милошевичу, диктатору Ирака Саддаму Хусейну. Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, которого привезли в Минск на личном самолете А. Лукашенко, получил белорусское гражданство. В Беларуси находится брат Курманбека Бакиева экс-председатель Службы государственной охраны Кыргызстана Жаныш Бакиев, также осужденный киргизским судом к пожизненному заключению.

Еще одна наполовину детективная история из этого ряда. 14 июня 2014 года состоялся телефонный разговор российского пранкера, любителя розыгрышей по кличке Вован с Александром Лукашенко.

Он представился сыном свергнутого к тому времени Виктора Януковича и от имени отца попросил предоставить бывшему президенту Украины убежище в Беларуси. В качестве благодарности собеседник пообещал подарить белорусскому лидеру золотой батон. Александр Лукашенко, не почувствовав подвоха, пригласил В. Януковича в Беларусь и обещал выделить охрану.

Таким образом, Беларусь все больше становится прибежищем политиков, которые подвергаются в своих странах уголовному преследованию.

Обратил бы внимание, что руководство Беларуси дает политическое убежище далеко не всем. Журналистов, блогеров, правозащитников, диссидентов, которые пытались скрываться в Беларуси от политического преследования на родине, белорусские власти, как правило, высылают.

А вот иностранных политиков, которые пострадали в результате революций, привечают, дают статус беженца. Так как чувствуют родство режимов, примеряют эту ситуацию на себя. А Лукашенко уверен, что всякая власть — вещь сакральная, любое покушение на нее — это преступление. И хотя Беларусь несет политические, имиджевые потери, портя отношения с теми странами, граждане которых бегут от национального правосудия в Минск, эти идеологические или даже психологические факторы оказываются более сильными.

Стоит обратить внимание на новое явление. Беглым политикам начали менять фамилии, чтобы им лучше было прятаться. И дают важные должности в организациях, контролируемых государством. Поэтому скоро около Дроздов может возникнуть особый поселок с условным названием «Беглые преступники».

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»