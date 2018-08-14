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Европейская киноакадемия объявила 14 августа Днем Олега Сенцова

  • 14.08.2018, 18:26
Олег Сенцов

Деятели киноискусства призывают медиа во всем мире еще раз обратиться к Путину.

Европейская киноакадемия объявила 14 августа Днем Олега Сенцова. Об этом говорится на сайте киноакадемии, пишет lb.ua.

"Давайте не наблюдать, как Олег Сенцов умирает, а объявлять вторник, 14 августа, Днем Олега Сенцова. Медиа во всем мире, главы государств, посольств, члены национальных парламентов и Европейского парламента, граждане - во вторник, 14 августа, объединят свои голоса в адрес президента Путина в одном большом призыве человечества: господин президент, имейте милосердие, выпустите Олега Сенцова", - говорится в письме.

Европейские кинематографисты также призывают распространять как можно больше информации о Сенцова с призывом его освобождения, звонить и писать в российское посольство.

"Три месяца протестов международной культурной общности против издевательств над Олегом Сенцов прошли без результатов. Три месяца многочисленных обращений на всех уровнях к президенту Путину и российской власти освободить Олега Сенцова остались без ответа. Голоса тысяч людей на улицах более чем в 30 странах оставались неуслышанными. Что еще должно произойти, пока те, кто у власти, наконец покажут свое человеческое лицо?" - говорится в обращении.


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