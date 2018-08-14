Домодернизировались: Оршанский завод работает на станках 1974 года 2 14.08.2018, 18:42

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Модернизация по-лукашенковски - одна большая фикция.

13 августа Лукашенко посетил Оршанский инструментальный завод. Диктатор раскритиковал руководство предприятия и пообещал отправить работать в Оршу министра промышленности Виталия Вовка.

Как же работает завод, который позиционирует себя «как один из развитых производителей Республики Беларусь».

Блогер Виктор Малишевский обратил внимание на то, что завод работает на станках 1974 года.

ФОТОДНЯ Оршанский Инструментальный завод. Начал работу в 1974 году. Работает на станках 1974 года. "Один из развитых производителей в Республике Беларусь" - цитата заводского сайта pic.twitter.com/xjCak6q3u3 — Viktar Malishevsky (@malishevsky) 14 августа 2018 г.

Также блогер обращает внимание на то, что на заводе модернизировали только четыре станка.