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Домодернизировались: Оршанский завод работает на станках 1974 года

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  • 14.08.2018, 18:42
  • 1,452

Модернизация по-лукашенковски - одна большая фикция.

13 августа Лукашенко посетил Оршанский инструментальный завод. Диктатор раскритиковал руководство предприятия и пообещал отправить работать в Оршу министра промышленности Виталия Вовка.

Как же работает завод, который позиционирует себя «как один из развитых производителей Республики Беларусь».

Блогер Виктор Малишевский обратил внимание на то, что завод работает на станках 1974 года.

Также блогер обращает внимание на то, что на заводе модернизировали только четыре станка.


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