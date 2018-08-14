Фотофакт: Как восстанавливают Кревский замок 14.08.2018, 18:57

Замок в Крево - свидетель значимых для Беларуси исторических событий.

Продолжается реставрация Кревского замка. Ранее этим летом была законсервирована одна из частей замка, сейчас планируется восстановить участки северо-западной стены и возвести над ней крышу, пишет nn.by.

«Выглядит очень даже прилично», - отозвался в «Фейсбуке» о реконструкции историк Николай Волков.

Фота: Алег Дзярновіч

«Мечты [о восстановление Кревского замка] сбываются!» - пишет Игорь Чернявский.

Фота: Алег Дзярновіч

Северо-западную стену, лучше сохранившуюся, восстанавливают на всю высоту, до 12 м.

Фота: Алег Дзярновіч

В замке существовала боевая галерея, которую можно восстановить только гипотетически. Но попытки реконструкции будут сделаны.

Напомним, что замок является свидетелем многих исторических событий. К примеру, в 1385 году, в замке была подписана Кревская уния, объединившая ВКЛ и Польшу.

Фота: Алег Дзярновіч

Фота: Алег Дзярновіч

Фота: Алег Дзярновіч