Лукашенко: Шеймана послал, а он ни черта не сделал — генерал! 12 14.08.2018, 19:49

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Виктор Шейман

Диктатор прошелся по самому близкому окружению.

Во время своего визита в Оршанский район Лукашенко обрушился со шквалом критики на правительство и пригрозил разогнать его до конца недели.

Досталось руководсту правительства, администрации и управления делами Лукашенко, совбезу, губернатору и другим представителям местной вертикали власти, а также курирующему Витебскую область председателю «палаты представителей» Владимиру Андрейченко, пишет tut.by.

«Это ваша работа как начальника штаба (администрации Лукашенко), и того же Шеймана, и того же Андрейченко. Он ответственный здесь вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил? Безобразное отношение к делу!» — подчеркнул диктатор.

«Я требую, а в правительстве умные сидят — „да пофиг, что он там требует“. И в этом виноваты вы, я вам это публично при всех говорю. Вы, бывший глава моей администрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы решения президента были безукоризненно выполнены, — раскритиковал Лукашенко работу премьер-министра. — Я вас предупреждал: работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал! Поэтому вы мне не рассказывайте», - заявил Лукашенко.